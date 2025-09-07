„Nu pot dormi noaptea!”. Erling Haaland, revoltă pe internet împotriva fostei sale echipe: „Explicați-vă! Ce naiba se întâmplă acolo?”

Erling Haaland a uimit pe toată lumea prin răbufnirea sa de pe internet împotriva uneia dintre fostele sale echipe de club. Atacantul norvegian este complet nemulțumit de situația echipei care l-a format, după ce conducerea a reziliat contractele a trei jucători fără să dea explicații.

ADVERTISEMENT

Erling Haaland, reacție vehementă la adresa fostului său club: „Explicați-vă! Nu pot să dorm”

Aflat în Erling Haaland a izbucnit pe internet după ce echipa la care el s-a format, Bryne, care se află pe locul 14 în prima ligă din Norvegia, a transmis un comunicat prin care anunța rezilierea contractelor a trei fotbaliști, fără o altă explicație:

„Am convenit să reziliem contractele cu Axel Kryger, Jens Husebo și Robert Undheim. Le mulțumim pentru tot ceea ce au făcut pentru culorile acestui club și le dorim succes”, au scris cei de la Bryne, fără a da alte explicații.

ADVERTISEMENT

Văzând aceste lucruri, Erling Haaland a răbufnit pe rețelele de socializare și a postat un mesaj direct către fosta sa echipă: „Explicați-vă, Bryne FK! Ce naiba se petrece acolo?”, a transmis „vikingul” pe Snapchat

Unul dintre fani i-a răspuns, atrăgându-i atenția că ar trebui să doarmă, fiind o oră destul de târzie, iar atacantul lui Manchester City i-a replicat imediat: „Da, ar trebui să dorm, dar este haos la echipa care m-a format și asta mă face furios, iar acum nu mai pot dormi!”

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii dați afară au venit cu explicații

Undheim, unul dintre fotbaliștii implicați în această decizie, nu a dorit să comenteze situația, însă a ținut să clarifice că iubește foarte mult clubul Bryne FK, lăsând de înțeles că decizia a fost luată contra voinței sale.

ADVERTISEMENT

Un alt fotbalist dat afară de Bryne, Axel Kryger, a spus că despărțirea a fost de comun acord, însă lucrurile nu s-au terminat plăcut: „Am ales să mergem pe căi diferite. Așa se întâmplă uneori. Atât eu, cât și clubul, am fost de acord să ne despărțim. Le doresc tot ce e mai bun. S-a terminat urât, dar așa se întâmplă uneori”, a explicat fotbalistul, conform NRK din Norvegia.

Erling Haaland a evoluat în 16 meciuri pentru Bryne, la o vârstă foarte fragedă, înainte să se transfere la Molde, de urmând să joace pentru Salzburg, Dortmund și Manchester City.