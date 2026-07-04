„Nu pot să cred!”. Comentatorul BBC a rămas mască la golul care l-a înfuriat pe Messi. Video

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Ca în fiecare ediție a Campionatului Mondial, există anumite naționale care câștigă inimile suporterilor. În acest caz se află și reprezentativa din Capul Verde care, î , a reușit să rămână în amintirea suporterilor datorită prestațiilor foarte bune.

Comentatorul BBC a rămas mască la golul care l-a înfuriat pe Messi

Deși s-a aflat de două ori în avantaj, naționala pregătită de Lionel Scaloni a fost nevoită să joace și prelungirile. Motivul? Capul Verde a marcat de două ori, iar ultima reușită, , a fost una de pus în ramă. Inclusiv comentatorul partidei a rămas mască, în condițiile în care fundașul a înscris cu piciorul său mai slab.

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Momentul a fost surprins pe camerele video, cel delegat să vorbească despre partidă spunând următoarele: „Sidny Cabral intră în centru… Nu am cuvinte! Nu am cuvinte! Sidny Cabral a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri de la această Cupă Mondială! A dat cu piciorul drept, mingea a luat efect și s-a dus direct în vinclu.

Și-a șocat proprii colegi, este uluitor! Cred cu greu ceea ce văd, deoarece Capul Verde a redus la tăcere Argentina pentru a doua oară cu unul dintre cele mai frumoase goluri de la acest turneu final”.

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Cu cine joacă Argentina în optimile de finală la Cupa Mondială

Campioana mondială en-titre are un parcurs excelent la turneul final: trei victorii în grupă și calificare în prelungiri cu Capul Verde. În urma acestor rezultate, Argentina se va confrunta cu reprezentativa din Egipt în optimile de finală. Meciul este programat pe 7 iulie, de la ora 19:00.