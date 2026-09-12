„Nu pot să dau mâna cu el!”. Scandal după Sepsi – CFR Cluj 3-1! Marius Șumudică, schimb de replici cu Ovidu Burcă și Marian Barbu

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CFR Cluj s-a văzut învinsă în deplasarea de la Sfântu Gheorghe. Deși ardelenii au condus la pauză cu 1-0, Sepsi s-a impus cu scorul de 3-1. La finalul jocului, Marius Șumudică, antrenorul formației din Gruia, s-a luat la ceartă cu toată lumea. Mai întâi, a avut un schimb de replici cu Ovidiu Burcă, apoi i-a cerut explicații arbitrului Marian Barbu.

Ovidiu Burcă a dezvăluit ce i-a spus lui Marius Șumudică la pauza meciului dintre Sepsi și CFR Cluj. „La pauză, Șumi avea o discuție cu arbitrii, l-am întrebat de ce pune presiune pe ei, că nu era momentul, nu își avea rostul. I-am înțeles supărarea, opinia mea despre Șumi nu se schimbă, e un antrenor foarte bun, face o treabă foarte bună și sunt convins că va readuce CFR-ul acolo unde îi este locul. N-am apucat să mai vorbim după, o să iau legătura cu el”, a declarat tehnicianul lui Sepsi la Digi Sport.

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Marius Șumudică a făcut iureș după eșecul CFR-ului! Ce i-a spus lui Ovidiu Burcă

Totul s-a întâmplat după fluierul final Marius Șumudică și Ovidiu Burcă au avut un schimb de replici. Antrenorul celor de la Sepsi i-a reproșat lui „Șumi” repetatele reproșuri la adresa arbitrajului. Tehnicianul celor de la CFR a refuzat să dea mâna cu acesta și i-ar fi spus că este obraznic.

„Întrebați-l pe domnul Burcă ce s-a întâmplat la pauză. Eu nu pot să dau mâna cu el după ce s-a întâmplat. Nu vreau să povestesc ce s-a întâmplat la pauză. Nu pot să fiu fair-play când nu ești fair-play cu mine”, a declarat Marius Șumudică la

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Marius Șumudică nu s-a calmat după acest incident. Înainte să meargă la vestiare, i-a cerut câteva explicații centralului Marian Barbu pentru anumite decizii din timpul jocului. Preț de câteva secunde, „Șumi” a vociferat. În partea secundă, Sepsi a avut un gol validat, deși faza a fost analizată minute bune în camera VAR pentru un presupus ofsaid.

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Ce l-a nemulțumit pe Marius Șumudică în Sepsi – CFR Cluj 3-1

Antrenorul celor de la CFR Cluj a analizat prestația jucătorilor săi din meciul cu Sepsi. În opinia lui Marius Șumudică, echipa din Gruia mai are nevoie de timp pentru a ajunge la forma maximă după ultimele transferuri. Tehnicianul recunoaște că anumiți fotbaliști sunt în urmă cu pregătirea.

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„Le-am spus jucătorilor să fie atenți în startul reprizei secunde. Am luat gol iar din fază fixă. A fost și ghinion. Asta este. Din păcate, nu știm să reacționăm. Am avut ocazii. Am forțat. Fotbalul te pedepsește. Asta este.

Avem nevoie de timp. Nu poți să integrezi așa jucătorii. Nu e ușor. Suferim din punct de vedere fizic. Omrani nu are ritm de joc. Era greu. Vom arăta diferit după pauza asta. Cordea e un jucător bun. Nu joacă doar el. Mulți am fost sub nivel”, a mai spus Marius Șumudică.