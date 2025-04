”Nu pot să-l acuz pe Călin Georgescu de fraudă electorală!” Cristian Terheș sare în apărarea fostului candidat la prezidențiale

Candidatul la alegerile prezidențiale din luna mai, Cristian Terheș, a făcut o serie de declarații surprinzătoare în cadrul emisiunii „Testul Puterii cu Denise Rifai”, marca FANATIK.ro. Europarlamentarul este cel care a solicitat anul trecut Curții Constituționale anularea rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale.

De ce nu l-a acuza Cristian Terheș pe Călin Georgescu de fraudă electorală

Politicianul a anunțat atunci că a sesizat CCR pentru continuarea ilegală a propagandei electorale, mai ales de către USR, după încheierea legală a campaniei electorale. Întrebat de realizatoarea emisiunii de ce nu a adoptat aceeași poziție și față de câștigătorul primului tur al alegerilor, Călin Georgescu, Terheș a declarat că pe atunci nu l-a putut acuza pe acesta de fraudă electorală, fiindcă nu a avut dovezi în acest sens.

În timpul campaniei electorale pentru președinția României de anul trecut, Cristian Terheș susține că a avut mai multe dezbateri cu Georgescu, unde s-au contrazis pe diferite motive. Totuși, politicianul a precizat că singura neregulă clară pe care a identificat-o atunci a fost lipsa codului de mandatar financiar pe afișele de campanie ale acestuia. În rest, a evitat orice acuzație directă, subliniind că nu a avut suficiente dovezi pentru a-l acuza pe Călin Georgescu de fraudă.

„Nu am putut demonstra nimic”

Europarlamentarul a mai explicat că, , în cazul lui Georgescu nu a putut demonstra nimic concret. Singurul aspect vizibil a fost faptul că pe afișele sale electorale nu figura codul de mandatar financiar, o obligație legală pentru orice candidat.

„Cu domnul Călin Georgescu am fost în câteva dezbateri electorale. M-am contrat cu el punctual pe niște teme de suveranitate și pe alte lucruri pe care le aveam. Dar din ceea ce am putut eu vedea public, nu pot să-l acuz pe domnul Călin Georgescu de fraudă, cum am făcut-o în cazul doamnei Elena Lasconi”, a declarat Cristian Terheș la „Testul Puterii cu Denise Rifai”, emisiune LIVE în fiecare marți, miercuri și joi, de la 18:00, doar pe Fanatik.ro.

Ulterior, politicianul a revenit asupra declarației și a explicat că, din punctul lui de vedere, Călin Georgescu a trișat prin alte metode pe care el atunci nu le-a documentat. Europarlamentarul a amintit că în acel moment nu se știa cu exactitate de , motiv pentru care el nu a putut contesta rezultatul alegerilor, din acest punct de vedere.

Terheș spune cum ar fi trișat Călin Georgescu la alegerile prezidențiale de fapt

„Ulterior s-au dovedit fraudele respective. La momentul când eu am făcut contestația. Eu nu aveam de unde să știu ce era în spatele dânsului. Toată rețeaua de boți și de lucruri care erau. Singurul lucru pe care l-am putut constata cu toții a fost faptul că pe afișele dânsului nu era codul de mandatar financiar.

Dânsu a spus inclusiv într-o dezbatere la care am participat și eu că a avut zero cheltuieli și chiar m-am contract cu dânsul într-o emisiune și am spus că practic și legal este imposibil pentru că ai nevoie să-ți documentezi și să justifici absolut toate cheltuielile. Și faptul că în cazul lui, de exemplu, s-a continuat campania electorală și după terminarea campaniei electorale a fost o acuză, să spun, pe care i-am făcut-o exact cum am făcut-o și în cazul Elenei Lasconi”, a mai declarat Terheș.

De asemenea, Cristian Terheș a criticat dur pasivitatea partidelor politice în fața suspiciunilor de fraudă, spunând că PSD, PNL și AUR au preferat să tacă, deși ar fi avut ocazia să se implice. Mai mult, a adăugat că a fost o șansă unică de a demonstra modul în care se fraudează alegerile în România, iar faptul că această oportunitate a fost ratată ar trebui să ridice semne de întrebare pentru toți politicienii.