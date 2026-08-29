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Filipe Coelho (45 de ani) continuă să primească sprijin din partea legendei Rodion Cămătaru, în ciuda prestațiilor modeste ale Universității Craiova în Europa. Portughezul a condus echipa din Bănie doar până în faza grupei a Conference League, după eliminarea din Europa League.

Ce spune Rodion Cămătaru despre formația care eliminat pe U Craiova: „O echipă modestă, de bătut”

În urma unui meci pe care l-a dominat și l-a controlat destul de autoritar, Universitatea Craiova a fost eliminată din Europa League. În faza play-off-ului, manșa retur, oltenii au primit gol în ultima clipă la Erevan, contra celor de la Ararat-Armenia. Astfel, cu scorul general de 1-2, echipa din Bănie a „retrogradat” în faza grupei din Conference League.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, o legendă a fotbalului din Bănie și al celui românesc, frustrarea după meciul dramatic din Armenia. Fostul mare atacant subliniază faptul că Universitatea a fost eliminată de o echipă foarte modestă, care trebuia învinsă fără emoții.

„A văzut toată lumea. (n.r. Ararat-Armenia) e o echipă modestă, de bătut. E păcat că ne-au eliminat. Și ca lot, și ca jucători.. Eu nu știu, am așteptat prea mult în timpul jocului. Parcă așteptam prelungirile. Asta a fost senzația. Trebuia să te impui mult mai devreme la meciuri de genul ăsta. Dacă le dai timp… Asta te costă. Și acel final de meci (…) Norocul a fost de partea lor”, spune „Cami”.

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Legenda din Bănie, Rodion Cămătaru, îl apără pe Filipe Coelho: „Nu poți să spui că totul s-a terminat într-un an”

Filipe Coelho, în ciuda faptului că echipa din Bănie scârțâie serios în acest început de sezon, încă are parte de încredere maximă din partea conducerii clubului. , o informație oferită în exclusivitate de FANATIK.

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La rândul său, Rodion Cămătaru îl apără și el pe tehnicianul care a adus 3 titluri în Bănie în ultimele câteva luni. Fostul mare atacant spune că cei care îl critică pe tehnician nu trebuie să uite rezultatele bune ale acestuia din sezonul precedent. „(n.r. Cum vi se pare Coelho în acest nou sezon? S-a schimbat ceva la el?) Nu știu dacă s-a schimbat la el, dar s-a schimbat la echipă. Adică se mai întâmplă lucruri de genul ăsta când vii după pauză, iei totul, și după aceea relaxarea revine. Vine o relaxare… Să vedem mai departe cum va gestiona aceste lucruri. Dar eu n-aș da vina pe antrenor, că am văzut că mulți (n.r. îl critică)…

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Așa e fotbalul. Adică după un an de zile a pierdut felul de a antrena? Nu mi se pare corect, de a-l analiza. Am văzut multe opinii și păreri care îl pun la zid. Nu știu, la fotbal știți cum e. Și a avut un parcurs foarte bun un an de zile. Nu poți să spui acum că totul s-a terminat într-un an de zile. Există asemenea sincope în viața unei echipe”, punctează Cămătaru.