Grameni, ultimatum la Rapid – Farul: „Nu putem continua pe această linie!”. Detalii de la ședința ținută de Dan Șucu

Rapid dorește să obțină prima victorie a sezonului în Giulești, însă are în față un adversar de calibru. Giuleștenii vor juca luni seară pe teren propriu în compania Farului Constanța. Despre confruntarea cu fosta campioană a României a vorbit

„Nu putem continua pe această linie!”

Rapid nu a înregistrat cele mai bune rezultate, iar locul din clasament a tulburat situația echipei bucureștene. Atât conducerea cât și suporterii au așteptări mari de la Marius Șumudică și elevii săi.

ADVERTISEMENT

„Este un meci special pentru că este prima dată în carieră când evoluez împotriva clubului care m-a format. Este și o motivație în plus, acum sunt la Rapid și voi da totul să câștigăm, nu doar cu Farul, cu orice adversar.

Nu mai avem voie să nu ne revenim. Locul Rapidului nu este în partea de jos a clasamentului, ci sus, pe podium, în play-off. Nu putem continua pe această linie, noi jucătorii trebuie să dăm mai mult de la noi”,

ADVERTISEMENT

„Ne-a punctat ce nu făceam bine!”. Ce a spus Grameni despre ședința ținută de Dan Șucu cu întreaga echipă

Implicarea lui Dan Șucu la Rapid nu este o surpriză. Acționarul majoritar a intervenit de fiecare dată când echipa sa a trecut prin momente mai dificile, procedând la fel și înaintea meciului cu Farul, când a susținut o întreagă ședință.

„Cunosc ce este la Farul, cunosc absolut orice. Eu zic că mă va ajuta să știu toate mișcările lor, dar voi intra în slujba echipei și voi respecta tactica lui Mister.

ADVERTISEMENT

(Despre ședința lui Dan Șucu cu întreaga echipă nr.) O ședință foarte benefică și se va vedea pe teren, în atitudinea echipei. Ne-a punctat ce nu făceam bine, ne-a demonstrat că este foarte apropiat de echipă și pasionat de ceea ce face. M-a impresionat și m-a motivat în plus”, a mai spus Grameni.

Șumudică, detalii de la întâlnirea lui Dan Șucu cu echipa

Despre întâlnirea dintre Dan Șucu și întreaga echipă de la Rapid a vorbit și antrenorul Marius Șumudică în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. „În cei 20 de ani de carieră pe care îi am, a fost cea mai benefică ședință la care am luat parte vreodată. Asta am simțit și asta am văzut și la jucători.

ADVERTISEMENT

Am văzut asta prin exprimarea lor. În general, la începutul săptămânii analizez adversarul și văd ce probleme are sau ce probleme îmi poate pune.

Am discutat împreună și totul a fost constructiv. Iar acea ședință a adus încredere și a luat din presiunea pe care o ai ca antrenor”, a declarat Marius Șumudică.