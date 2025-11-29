Nu renunță la Andrei Rațiu, deși românul abia a semnat prelungirea! Clubul-gigant l-a pus în capul listei de priorități

ADVERTISEMENT

Hans-Dieter Flick a cerut clubului transferuri în luna ianuarie, pentru a-și întări echipa. Neamțul vrea jucători noi la Barcelona și, în același timp, să scape de cei care nu mai fac parte din planurile lui. A fost întocmită, deja, o listă.

Cine sunt fotbaliștii de care vrea să scape Barcelona

Primul este Andreas Christensen, al cărui contract expiră pe 30 iunie și care nu a primit nicio ofertă de reînnoire. Ideea este ca Barcelona să-l vândă înainte de a deveni liber la sfârșitul sezonului. De asemenea, se așteaptă și .

Prin plecările celor doi s-ar reduce semnificativ bugetul de salarii, iar Barcelona și-ar permite să finalizeze câteva transferuri pe care antrenorul în vârstă de 60 de ani le consideră esențiale pentru a doua jumătate a sezonului.

Prima zonă în care Hans-Dieter Flick consideră că o achiziție este necesară în perioada de transferuri din iarnă este partea dreaptă a apărării. Neamțul nu este mulțumit de prestația lui Jules Koundé și, în plus, nu are un înlocuitor sigur, Eric García fiind obligat să evolueze pe postul de fundaș central sau mijlocaș.

Cât costă Andrei Rațiu, ținta număru 1 pentru Barcelona

Numele care îl atrage, în continuare, cel mai mult este Andrei Ratiu. Fără însă a exclude opțiuni precum Vanderson, de la Monaco, sau Dodo, de la Fiorentina.

Fundașul lui Rayo Vallecano este foarte apreciat pe Camp Nou, iar conducătorii au analizat încercat transferul său vara trecută. Din păcate, nu s-a putut ajunge la un acord din cauza prețului ridicat.

În urmă cu doar câteva zile, care include o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro. Suma este considerată prea mare de Joan Laporta și Deco. Cu toate acestea, ei intenționează să reducă din preț prin includerea unui jucător în negocieri.

Pentru orice eventualitate, Barcelona rămâne cu ochii pe fundașii de la AS Monaco și Fiorentina, relatează .

Ce fundași centrali au în vizor catalanii

Flick speră, de asemenea, și la un nou fundaș central. Barcelona nu a adus pe nimeni pentru a acoperi plecarea lui Íñigo Martínez, ceea ce a reprezentat, în mod clar, o greșeală.

În plus, Ronald Araújo nu a evoluat așa cum era de așteptat. Alessandro Bastoni și Nico Schlotterbeck sunt ținte greu de adus, dar catalanii iau în considerare și sosirile lui Ibrahima Konaté și Marc Guehi, care vor fi liberi de contract în iunie.