. Preşedintele FRF este unul dintre cei nouă membri care reprezintă UEFA în Consiliul Federaţiei Internaţionale, având o relaţie strânsă şi cu preşedintele Gianni Infantino.

„Nu respectă regulile jocului!”. Răzvan Burleanu, dezvăluiri de culise de la meciurile cu Gianni Infantino la Congresul FIFA

În cadrul ediţiei speciale a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Răzvan Burleanu a dezvăluit şi cum decurg meciurile de fotbal disputate între confederaţiile de fotbal, echipa FIFA fiind una care nu prea respectă regulile:

„Cred că cel mai bine este să îl întrebaţi (n.r. despre relaţia pe care o are pe preşedintele FIFA). Să ştiţi că în momentul în care jucăm fotbal de cele mai multe ori am jucat împotriva lui.

Când organizăm aceste meciuri… Înaintea fiecărui congres are loc un turneu de fotbal în care fiecare confederaţie îşi pune secretarii generali, preşedinţii în teren. Recunosc că până acum FIFA a avut de câştigat.

„Vă mărturisesc că FIFA nu respectă regulile jocului”

Dar trebuie să vă mărturisesc că FIFA nu respectă regulile jocului. În mod normal, ar trebui să ai doar reprezentanţi ai administraţiei, nu jucători activi sau jucători retraşi din activitate.

În acelaşi timp, îmi amintesc când am avut o şedinţă la Zurich, am fost în echipa adversă. Am câştigat un meci pe care l-am organizat chiar la sediul FIFA de la Zurich”, a spus Răzvan Burleanu în ediţia specială a emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Burleanu este preşedintele FRF din anul 2014. El se îndreaptă spre finalul celui de-al treilea mandat şi a anunţat că în 2026 va mai candida o dată la alegerile FRF.