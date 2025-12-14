Sport

Nu s-a abținut! Ce a făcut Dorinel Munteanu la primul meci ca antrenor al lui Hermannstadt

Dorinel Munteanu s-a dat în spectacol încă de la primul meci pe banca celor de la Hermannstadt. Noul antrenor al sibienilor a „comis-o” la duelul cu Universitatea Craiova
Cristian Măciucă
14.12.2025 | 22:24
Nu sa abtinut Ce a facut Dorinel Munteanu la primul meci ca antrenor al lui Hermannstadt
ULTIMA ORĂ
Nu s-a abținut! Ce a făcut Dorinel Munteanu la primul meci ca antrenor al lui Hermannstadt. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Hermannstadt – Universitatea Craiova, din etapa a 20-a a SuperLigii, a reprezentat meciul de debut al lui Dorinel Munteanu (57 de ani) pe banca sibienilor. Tehnicianul nu s-a abținut și s-a dat în spectacol.

Dorinel Munteanu a văzut cartonaș galben la meciul de debut la Hermannstadt

Venirea lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt nu s-a văzut deloc în prima repriză a meciului cu Universitatea Craiova. La pauză, tabela arăta deja 2-0 pentru olteni, după golurile marcate de Al Hamlawi (15) și Baiaram (31).

ADVERTISEMENT

Noul tehnician al sibienilor a încercat să schimbe ceva încă din primul minut al reprizei secunde, când a efectuat nu mai puțin de 3 schimbări. I-a scos pe Biceanu, Buș și Bejan și i-a introdus pe Oroian, Gjorgjievski și Isaah.

Lucrurile nu au mers deloc așa cum se aștepta Dorinel Munteanu, iar antrenorul gazdelor a cedat nervos în minutul 70. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a protestat vehement la deciziile lui Ionuț Coza. „Centralul” din Cernica nu a avut clemență și i-a arătat cartonașul galben lui Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru...
Digi24.ro
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”

Dorinel Munteanu, inamicul numărul 1 al arbitrilor

Cunoscut ca un antrenor recalcitrant, Dorinel Munteanu a avut mai mereu probleme cu arbitrii din SuperLiga. Cele mai recente episoade sunt cele din precedentul mandat de la Oțelul Galați. În noiembrie 2024, după o înfrângere cu CFR Cluj, scor 0-1, „Munti” a făcut acuzații grave. 

ADVERTISEMENT
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au...
Digisport.ro
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”

„Arbitrii… nu am prea multe cuvinte. Nu am prea multe cuvinte despre acest meci. Dacă nu ajutau arbitrii, CFR Cluj nu ar fi mers așa bine. CFR chiar nu are nevoie de un asemenea sprijin. Suntem amenințați cu comisiile. Aroganța arbitrilor e ieșită din comun. Nu se poate să dai un minut de prelungire, iar în a doua repriză doar patru, deși au fost șase schimbări. E o rușine. Mie îmi e rușine că sunt antrenor în Superligă.

Mă suspendă, mă suspendă. Sunt cel mai suspendat antrenor, dar nu poți să mai taci din gură. Mi-a dat galben. Arbitrul de rezervă îi certa pe secunzii mei fără nicio noimă. Au întrebat câte minute de prelungire o să dea. Despre ce vorbim acum? Noi investim energie, timp… Nu mai înțeleg nimic”, tuna, anul trecut, Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT
Presa din Italia, la picioarele lui Cristi Chivu după Genoa – Inter 1-2:...
Fanatik
Presa din Italia, la picioarele lui Cristi Chivu după Genoa – Inter 1-2: „Zboară pe primul loc”. Nota primită de român
Jucătorii lui Dinamo visează frumos după victoria cu Metaloglobus: „Avem șanse mari la...
Fanatik
Jucătorii lui Dinamo visează frumos după victoria cu Metaloglobus: „Avem șanse mari la titlu”
Zeljko Kopic s-a convins de Adrian Mazilu, după ce a fost în premieră...
Fanatik
Zeljko Kopic s-a convins de Adrian Mazilu, după ce a fost în premieră titular la Dinamo. Ce se întâmplă cu Musi și Karamoko
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul apropiat al lui Becali, atac necruțător: 'Gigi, nu pot să țin cu...
iamsport.ro
Fostul apropiat al lui Becali, atac necruțător: 'Gigi, nu pot să țin cu tine cât trăiesc, îți bați joc de oameni, ești hoț, pușcăriaș, ai furat țara! Pentru mine ești zero, nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!