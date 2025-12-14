Nu s-a abținut! Ce a făcut Dorinel Munteanu la primul meci ca antrenor al lui Hermannstadt

ADVERTISEMENT

Hermannstadt – Universitatea Craiova, din etapa a 20-a a SuperLigii, a reprezentat (57 de ani) pe banca sibienilor. Tehnicianul nu s-a abținut și s-a dat în spectacol.

Dorinel Munteanu a văzut cartonaș galben la meciul de debut la Hermannstadt

Venirea lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt nu s-a văzut deloc în La pauză, tabela arăta deja 2-0 pentru olteni, după golurile marcate de Al Hamlawi (15) și Baiaram (31).

ADVERTISEMENT

Noul tehnician al sibienilor a încercat să schimbe ceva încă din primul minut al reprizei secunde, când a efectuat nu mai puțin de 3 schimbări. I-a scos pe Biceanu, Buș și Bejan și i-a introdus pe Oroian, Gjorgjievski și Isaah.

Lucrurile nu au mers deloc așa cum se aștepta Dorinel Munteanu, iar antrenorul gazdelor a cedat nervos în minutul 70. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a protestat vehement la deciziile lui Ionuț Coza. „Centralul” din Cernica nu a avut clemență și i-a arătat cartonașul galben lui Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu, inamicul numărul 1 al arbitrilor

Cunoscut ca un antrenor recalcitrant, Dorinel Munteanu a avut mai mereu probleme cu arbitrii din SuperLiga. Cele mai recente episoade sunt cele din precedentul mandat de la Oțelul Galați. În noiembrie 2024, după o înfrângere cu CFR Cluj, scor

ADVERTISEMENT

„Arbitrii… nu am prea multe cuvinte. Nu am prea multe cuvinte despre acest meci. Dacă nu ajutau arbitrii, CFR Cluj nu ar fi mers așa bine. CFR chiar nu are nevoie de un asemenea sprijin. Suntem amenințați cu comisiile. Aroganța arbitrilor e ieșită din comun. Nu se poate să dai un minut de prelungire, iar în a doua repriză doar patru, deși au fost șase schimbări. E o rușine. Mie îmi e rușine că sunt antrenor în Superligă.

Mă suspendă, mă suspendă. Sunt cel mai suspendat antrenor, dar nu poți să mai taci din gură. Mi-a dat galben. Arbitrul de rezervă îi certa pe secunzii mei fără nicio noimă. Au întrebat câte minute de prelungire o să dea. Despre ce vorbim acum? Noi investim energie, timp… Nu mai înțeleg nimic”, tuna, anul trecut, Dorinel Munteanu.