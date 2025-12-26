Nu s-a abținut! Unde a mers David Popovici, a doua zi de Crăciun. Foto

ADVERTISEMENT

David Popovici este cel mai bun înotător român din istorie, iar acesta arată de fiecare dată că performanța poate fi obținută doar cu multă muncă. Sportivul nu a luat pauză nici de sărbători, acesta fiind surprins într-un loc inedit în a doua zi de Crăciun.

Unde a mers David Popovici în a doua zi de Crăciun

David Popovici este dovada vie că orice sportiv, în ciuda condițiilor, poate face performanță la cel mai înalt nivel. Idolul generației a fost surprins într-un loc inedit de sărbători.

Mai exact, David Popovici, vineri, 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, a publicat o fotografie pe contul personal de Instagram de la bazinul în care se antrenează.

Înotătorul a transmis și un mesaj puternic, anume „grind never stops” (n.r. – munca grea nu se termină niciodată). Postarea a putut fi urmărită de toți cei 524.000 de urmăritori pe care îi are pe Instagram.

Cum a sărbătorit David Popovici Crăciunul

, și iubita sa, Taisia Nițuleasa. Înotătorul are o relație foarte bună cu cei dragi, iar acum, de sărbători, vrea să îi aibă aproape.

„Cu familia, acasă. Asta îmi dă liniște. E momentul în care nu mai sunt sportivul care se trezește la 5:30, ci doar David. Am nevoie de timpul ăsta pentru a mă reîncărca”, a spus David Popovici, pentru .