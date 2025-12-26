Sport

Nu s-a abținut! Unde a mers David Popovici, a doua zi de Crăciun. Foto

David Popovici este de neoprit chiar și de sărbători. Unde a fost surprins cel mai bun înotător român în a doua zi de Crăciun.
Iulian Stoica
26.12.2025 | 21:32
Nu sa abtinut Unde a mers David Popovici a doua zi de Craciun Foto
Unde a fost David Popovici în a doua zi de Crăciun. Foto: Colaj Fanatik
David Popovici este cel mai bun înotător român din istorie, iar acesta arată de fiecare dată că performanța poate fi obținută doar cu multă muncă. Sportivul nu a luat pauză nici de sărbători, acesta fiind surprins într-un loc inedit în a doua zi de Crăciun.

Unde a mers David Popovici în a doua zi de Crăciun

David Popovici este dovada vie că orice sportiv, în ciuda condițiilor, poate face performanță la cel mai înalt nivel. Idolul generației a fost surprins într-un loc inedit de sărbători.

Mai exact, David Popovici, vineri, 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, a publicat o fotografie pe contul personal de Instagram de la bazinul în care se antrenează.

Înotătorul a transmis și un mesaj puternic, anume „grind never stops” (n.r. – munca grea nu se termină niciodată). Postarea a putut fi urmărită de toți cei 524.000 de urmăritori pe care îi are pe Instagram.

David Popovici
David Popovici, la bazin în a doua zi de Crăciun. Foto: Captură Instagram

Cum a sărbătorit David Popovici Crăciunul

David Popovici a decis ca prima zi de Crăciun să o petreacă acasă, alături de familie și iubita sa, Taisia Nițuleasa. Înotătorul are o relație foarte bună cu cei dragi, iar acum, de sărbători, vrea să îi aibă aproape.

„Cu familia, acasă. Asta îmi dă liniște. E momentul în care nu mai sunt sportivul care se trezește la 5:30, ci doar David. Am nevoie de timpul ăsta pentru a mă reîncărca”, a spus David Popovici, pentru iamsport.ro.

