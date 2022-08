Nu s-a antrenat, dar Gigi Becali îl forţează pe Florinel Coman titular în FCSB – Dunajska Streda: „E miracol, Marijana și-a făcut și ea cruce!”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Florinel Coman , după accidentarea cu Dunajska Streda.

Gigi Becali, despre recuperarea miraculoasă a lui Florinel Coman: „A zis că nu a văzut așa ceva”

Patronul FCSB a vorbit în direct la despre situația medicală a lui Florinel Coman: „Florinel Coman va juca joi! E miracol, Marijana şi-a facut şi ea cruce, a zis că nu a văzut aşa ceva, că s-a recuperat prea repede”.

Florinel Coman a fost schimbat la pauza meciului din Slovacia cu Dunajska Streda, după ce a simțit „înțepături” la coapsă, iar Nicolae Dică a anunțat că noul căpitan al FCSB va sta pe bară 5-6 săptămâni.

„Florinel Coman are ruptură, cred că va sta între 5 şi 6 săptămâni. A făcut RMN, din păcate l-am pierdut pentru o perioadă mai lungă. Mă gândeam că nu va avea o ruptură după discuţia pe care am avut-o cu el la pauză şi din păcate are acest lucru.

Dar el a mai trecut prin astfel de momente, trebuie să devină mai puternic, să intre mai repede în echipă”, a spus .

Mihai Stoica era convins că Florinel Coman nu va putea juca cu Dunajska Streda: „Nu are șanse pentru joi”

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a dezvăluit la că Florinel Coman nu are șanse să fie pe teren cu Dunajska Streda: „Florinel Coman nu are șanse pentru joi. D-aia l-am și trimis acolo. Cu tratament clasic ar fi fost 5-6 săptămâni. A avut o ruptură foarte mare, dar el n-a simțit. Doar acolo se poate vindeca într-un timp foarte scurt”.

Florinel Coman a început recuperarea pe data de 5 august, iar conform declarațiilor lui Gigi Becali, mijlocașul ar putea reveni pe teren după doar șase zile de recuperare: „El a plecat vineri, a făcut vineri prima ședință de terapie. Sâmbătă, a doua. Azi, a treia. Abia mâine va vedea ecografistul. E plecat cu Marius Ianuli acolo, team manager-ul nostru, care mi-a trimis o filmare cu el urcând scările în sprint”, a mai spus Mihai Stoica pentru sursa citată.

„A avut aceste accidentări şi înainte. Poate şi eu că din dorinţa de a-i da minute, a-i da încredere, l-am lăsat şi a jucat 89 de minute în Europa, apoi tot jocul cu Craiova. Din dorinţa de a-i da ritm l-am forţat… l-am băgat în Europa pentru că eu credeam că poate să joace din 3 în 3 zile. Asta e, se poate întâmpla”, mai explica Nicolae Dică înainte de meciul cu Mioveni.

Florinel Coman a avut doi ani de coșmar, începând cu partida din Europa League cu Backa Topola. În această perioadă, Coman a suferit nu mai puțin de patru accidentări grave și a stat pe bară 11 luni.