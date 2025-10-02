Sport

Nu s-a ferit de cuvinte! Mirel Rădoi l-a „urecheat” pe Screciu după gestul din Rakow – U Craiova 2-0: „Fazele astea îl vor costa viitoarele transferuri. Nu ai cum să faci așa ceva”

Mirel Rădoi a fost dezamăgit de cartonașul roșu primit de Vladimir Screciu în Rakow - Craiova 2-0, însă s-a recunoscut învins. Ce a spus despre prestația modestă a echipei sale
Ciprian Păvăleanu
03.10.2025 | 00:54
Mirel Rădoi l-a atenționat pe Screciu după Rakow - Universitatea Craiova 2-0. Foto: Colaj FANATIK

Universitatea Craiova a dezamăgit la debutul ei pe tabloul principal din UEFA Conference League. Formația din Bănie a fost învinsă de Rakow, însă nu scorul a fost cel care a deranjat, ci prestația. Mirel Rădoi s-a arătat foarte dezamăgit de cartonașul roșu al lui Screciu, însă și-a acceptat înfrângerea.

Mirel Rădoi l-a avertizat pe Screciu după ce a fost eliminat în Rakow – U Craiova 2-0: „Îmi pare rău pentru el, dar lucrurile astea îl vor costa viitoare transferuri”

Universitatea Craiova a avut încrederea a zeci de mii de fani după parcursul senzațional de până acum din cupele europene. După dubla fantastică cu Istanbul Bașakșehir, suporterii așteptau ca favoriții lor să se descurce de minune în fața unor echipe mult mai slab cotate decât cea turcă, însă nu a fost așa.

Oltenii nu au trimis niciun șut pe spațiul poarții în Polonia, iar jocul poate fi ușor pus într-un top al celor mai slabe evoluții din acest sezon pentru Craiova. Deși în prima repriză a reușit să țină piept polonezilor, în a doua jumătate echipa lui Rădoi a primit gol și a rămas în inferioritate după doar 5 minute:

„Adversarul este mult mai rapid, mult mai valoros în Europa. Mai avem de lucrat la mentalitate și nu mă refer la Universitatea Craiova, ci la întregul fotbal românesc. În unele momente ne-am arătat limitele în seara asta. În prima repriză am pierdut multe mingi fără presiune. Nu suntem obișnuiți cu așa ceva la noi în campionat. 

Nu vreau să dau vina pe campionatul intern, dar lucrurile astea contează. Pentru prima repriză, a fost puțin doar o ocazie. Am discutat să avem mai mult curaj în repriza a doua, dar am arătat panică pe centrările lor. Pot să înțeleg, ești nou în competiție, dar dacă vrem să facem puncte trebuie să avem curaj și personalitate în mai multe momente. Au încercat, nu pot să zic că n-au încercat, dar au părut panicați în unele momente.

 Am aștepta puțin pentru că nu voiam să fac o singură schimbare (n.r. – După eliminarea lui Screciu). Pentru mine, chiar dacă a durat ceva la VAR, a fost clar din timpul meciului. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. Îmi pare rău pentru el, dar lucrurile astea îl vor costa viitoare transferuri. Nu ai cum să faci așa ceva. Întârziere, nu putem spune că e lipsă de experiență în cazul său. Dacă se întâmpla la alt jucător, nu aș fi avut reproșuri. Probabil că și la el s-a văzut presiunea în seara asta”, a spus Mirel Rădoi, conform Digi Sport.

Universitatea Craiova, al doilea meci cu cartonaș roșu. Oamenii cu experiență ai oltenilor au dezamăgit cu Dinamo și Rakow

Universitatea Craiova se află la al doilea meci consecutiv în care rămâne în inferioritate numerică în repriza secundă. De fiecare dată, oltenii au fost lăsați în „10” chiar de unii dintre cei mai experimentați jucători.

În partida cu Dinamo, Nicușor Bancu a făcut un gest nesportiv pentru care i s-a arătat cartonașul roșu, iar în partida de joi seară, contra lui Rakow, Vladimir Screciu, om de echipa națională, a făcut o greșeală tehnică uriașă ținându-l cu ambele brațe pe atacantul polonezilor, deși era în poziție de ultim apărător. Din fericire pentru Mirel Rădoi, deși a fost vorba de roșu direct, Vladimir Screciu nu va primi o pedeapsă dură din partea UEFA.

