Nu s-a ferit! Giovanni Becali, poziție fermă după decizia UEFA în scandalul FCSB – Steaua

Fostul impresar, văr al patronului de la FCSB, a intervenit și el în disputa care există cu CSA Steaua.

Giovanni Becali nu vede cu ochi buni ultima decizie UEFA în cazul FCSB – Steaua

Giovanni Becali spune că există un dezavantaj acum că adversarii pot crede că nu joacă împotriva echipei din 1986, care a triumfat în Cupa Campionilor. Totuși, acesta e de părere că echipa din SuperLiga este continuatoarea și orice s-ar întâmpla tot așa o să rămână. Interesant este că și italienii, înainte de FCSB – Bologna, au scris de echipa lui Elias Charalambous cum că ar fi ‘Steaua’.

„Nu e bine pentru FCSB, era altfel. Vedeau și adversarii că joacă împotriva unei câștigătoare de Cupa Campionilor. Ei au rămas Steaua. Nu mai sunt CS Steaua, sunt Fotbal Club Steaua București. Da, sau Faci Ce Spune Becali, asta e altceva. Culmea, că nu prea fac ce spune Becali. Au luat două campionate la rând, iar acum nu mai merge treaba. Se întâmplă ceva. E ceva acolo. Normal, e o continuitate. Nu vedeți că și adversarii zic Steaua, Steaua”, a spus Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

Ultima decizie a Justiției în scandalul FCSB – Steaua

Ultima decizie din dosarul privind palmaresul dintre FCSB şi CSA Steaua Bucureşti a fost pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) pe data de 4 iunie 2025, care a respins ca nefondat recursul formulat de FCSB împotriva deciziei din 23 octombrie 2023 a Curtea de Apel Bucureşti.

Decizia este definitivă, ceea ce nu poate revendica dreptul de a folosi palmaresul din perioada 2003-2017 al Stelei, iar palmaresul din perioada 1947-1998 îi este recunoscut în mod definitiv clubului CSA Steaua Bucureşti.

În ciuda hotărârilor judecătorești, conflictul dintre continuă să divizeze lumea fotbalului românesc, mai ales prin prisma percepției publice. Mulți suporteri consideră că adevărata moștenitoare a tradiției steliste este echipa lui Gigi Becali, cea care a continuat performanțele din Liga Campionilor și a dominat campionatul intern după 2003. De cealaltă parte, CSA Steaua revendică dreptul istoric asupra numelui, siglei și culorilor, mizând pe revenirea în elita fotbalului românesc pentru a recuceri statutul pierdut.