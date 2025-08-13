Sport

Nu s-a mai văzut așa ceva pe un teren de fotbal! Decizie uluitoare a arbitrului după o gafă colosală a portarului. Video

Un arbitru a luat o decizie uluitoare în timpul unui meci din a doua ligă suedeză. Totul a plecat de la gafa incredibilă a portarului
Cristian Măciucă
13.08.2025 | 16:57
Nu sa mai vazut asa ceva pe un teren de fotbal Decizie uluitoare a arbitrului dupa o gafa colosala a portarului Video
Nu s-a mai văzut așa ceva pe un teren de fotbal! Decizie uluitoare a arbitrului după o gafă colosală a portarului. FOTO: Fanatik

O decizie a unui arbitru din Suedia a devenit virală pe internet. „Centralul” a arătat cartonașul galben într-o situație care impunea în mod cert cartonașul roșu.

O decizie a arbitrului cum nu vezi pe un teren de fotbal! Ce s-a întâmplat după o greșeală de portar

Trelleborg și Umea au fost adversare în etapa a 18-a din Superettan, a doua ligă suedeză. În minutul 51, la scorul de 0-0, s-a petrecut o fază antologică.

La o minge în adâncie, portarul gazdelor, Mathias Nilson (26 de ani), a ieșit din careu la aproximativ 20-25 metri de poartă. Goalkeeperul a prins mingea în brațe ca și cum s-ar fi aflat în suprafața de pedeapsă, astfel că arbitrul a dictat lovitură liberă pentru oaspeți.

Surprinzător, „centralul” i-a arătat lui Nilson doar cartonașul galben, chiar dacă, jucând mingea în mod voit cu mâna, a oprit o ocazie iminentă de a marca. Decizia i-a scos din minți pe fotbaliștii lui Umea, care au început să protesteze vehement.

Conștientizând eroarea comisă sau influențat de protestele oaspeților, arbitrul a revenit asupra deciziei și a scos cartonașul roșu, eliminându-l astfel pe Nilson.

Adversarii au profitat la maximum

Eliminarea lui Mathias Nilson a fost de bun augur pentru Umea, care a reușit să câștige jocul. După ce Trelleborg a rămas în inferioritate numerică, oaspeții s-au impus cu scorul de 2-0, golurile victoriei fiind marcate în minutele 64 și 90+3.

Atât Telleborg, cât și Umea, sunt în „zona fierbinte” a clasamentului din a doua ligă suedeză. După victoria obținută în ultima etapă, Umea este pe locul 15 (penultimul), cu opt puncte, în timp ce Telleborg ocupă poziția a 14-a, cu 14 puncte.

În Superettan, a doua ligă suedeză, retrogradează direct în Liga 3 ultimele două clasate, pozițiile 15 și 16, în timp ce locurile 13 și 14 merg la barajul menținere/retrogradare în eșalonul secund.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
