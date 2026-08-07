Sport

Nu s-a mai văzut în ultimii 15 ani! Performanță fabuloasă a unui tânăr sportiv român

Un tânâr sportiv român a realizat o performanță remarcabilă la o competiție organizată recent. Acesta a scris istorie, o realizare precum a sa nefiind văzută în România în ultimii 15 ani.
Bogdan Mariș, Marian Popovici
07.08.2026 | 16:29
Nu sa mai vazut in ultimii 15 ani Performanta fabuloasa a unui tanar sportiv roman
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David Bușu (16 ani) a realizat o performanță extraordinară la Campionatul Național de Kaiac Viteză de la Bascov.
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David Bușu (16 ani), unul dintre cei mai promițători sportivi ai noii generații din kaiacul românesc, a încheiat Campionatul Național de Kaiac Viteză de la Bascov cu o performanță de excepție, câștigând toate cele trei probe individuale de kaiac simplu juniori (K1): 200 m, 500 m și 1000 m. Tânărul sportiv a realizat o performanță extraordinară în proba de 1000 m, stabilind un timp care nu a mai fost realizat în România de 15 ani.

David Bușu, performanță fabuloasă. Nu s-a mai văzut în ultimii 15 ani

David Bușu și-a asigurat trei titluri naționale de juniori la Campionatul Național de Kaiac Viteză, care s-a desfășurat la Bascov. Cea mai remarcabilă performanță a tânărului sportiv a fost în proba de 1000 m, unde a oprit cronometrul la 3:42.6, timp care nu a mai fost realizat în România de 15 ani. „Sunt foarte bucuros că am reușit să câștig toate cele trei probe.

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Fiecare cursă a avut provocările ei, iar timpul obținut la 1000 de metri îmi dă încredere că sunt pe drumul cel bun. Este o performanță care mă motivează să muncesc și mai mult. Le mulțumesc antrenorilor, familiei și tuturor celor care au fost alături de mine și au crezut în mine”, a afirmat tânărul sportiv.

Tripla victorie obținută la Campionatul Național de Kaiac Viteză reprezintă un moment important în cariera tânărului sportiv și un semnal pozitiv pentru viitorul kaiacului românesc. Prin rezultatele sale, David Bușu confirmă că poate reprezenta România la cel mai înalt nivel al competițiilor internaționale.

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Câți sportivi au participat la Campionatului Național de Kaiac Viteză

Campionatului Național de Kaiac Viteză – Juniori III și Juniori II a avut loc la Bascov, în județul Argeș, la începutul acestei luni, mai exact în perioada 1 – 4 august. La evenimentul organizat de Federația Română de Kaiac Canoe au fost prezenți 265 de sportivi, care au reprezentat 31 de cluburi din întreaga țară.

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