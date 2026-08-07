Nu s-a mai văzut în ultimii 15 ani! Performanță fabuloasă a unui tânăr sportiv român

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David Bușu (16 ani), unul dintre cei mai promițători sportivi ai noii generații din kaiacul românesc, a încheiat Campionatul Național de Kaiac Viteză de la Bascov cu o performanță de excepție, câștigând toate cele trei probe individuale de kaiac simplu juniori (K1): 200 m, 500 m și 1000 m. Tânărul sportiv a realizat o performanță extraordinară în proba de 1000 m, stabilind un timp care nu a mai fost realizat în România de 15 ani.

David Bușu, performanță fabuloasă. Nu s-a mai văzut în ultimii 15 ani

David Bușu și-a asigurat trei titluri naționale de juniori la Campionatul Național de Kaiac Viteză, care s-a desfășurat la Bascov. Cea mai remarcabilă performanță a tânărului sportiv a fost în proba de 1000 m, unde a oprit cronometrul la 3:42.6, timp care nu a mai fost realizat în România de 15 ani. „Sunt foarte bucuros că am reușit să câștig toate cele trei probe.

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Fiecare cursă a avut provocările ei, iar timpul obținut la 1000 de metri îmi dă încredere că sunt pe drumul cel bun. Este o performanță care mă motivează să muncesc și mai mult. Le mulțumesc antrenorilor, familiei și tuturor celor care au fost alături de mine și au crezut în mine”, a afirmat tânărul sportiv.

Tripla victorie obținută la Campionatul Național de Kaiac Viteză reprezintă un moment important în cariera tânărului sportiv și un semnal pozitiv pentru viitorul . Prin rezultatele sale, David Bușu confirmă că poate reprezenta România la cel mai înalt nivel al competițiilor internaționale.

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Câți sportivi au participat la Campionatului Național de Kaiac Viteză

Campionatului Național de Kaiac Viteză – Juniori III și Juniori II a avut loc la Bascov, în județul Argeș, la începutul acestei luni, mai exact în perioada 1 – 4 august. La evenimentul organizat de Federația Română de au fost prezenți 265 de sportivi, care au reprezentat 31 de cluburi din întreaga țară.