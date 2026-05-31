Nu s-a putut abţine! Mihai Stoica îi “înţeapă” pe rivali după calificarea în Conference League: “Noi suntem în Europa, ei sunt la televizor! Nu e chiar rău, există 4K”

Mihai Stoica (61 de ani) nu i-a „iertat” pe rivalii de la Rapid și Dinamo după ce FCSB s-a calificat în turul doi preliminar din Conference League, ca urmare a victoriei obținute vineri seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală chiar împotriva „câinilor” în finala acelui play-off, scor 2-1, după prelungiri. Oficialul fostei campioane a României nu a uitat cum fanii echipei roș-albastre au fost ironizați în ultimele luni pentru ratarea accederii în play-off-ul din SuperLiga.

Mihai Stoica, ironie la adresa celor de la Rapid și Dinamo după calificarea FCSB-ului în Conference League

Astfel, el a dorit acum să le întoarcă „serviciul” și le-a amintit adversarilor tradiționali că ei vor fi nevoiți din nou să urmărească doar la televizor competițiile continentale în sezonul viitor, în vreme ce FCSB va lua parte, din nou, în mod direct la acest „bal”. „Se întâmplă să te accidentezi și să fie nevoie de copci. Există accidente care lasă cicatrici. Există și accidente care nu lasă cicatrici. La noi cine a pus copcile e un specialist, e acolo sus. Nu știm cum face. Rana nu se mai vede la momentul ăsta. Se simte, dar nu se mai vede.

Eu mă gândesc doar la suporterii acestei echipe, care au suferit enorm anul ăsta și care au fost ironizați de prietenii, apropiații lor, colegii lor se serviciu, vecinii lor rapidiști și dinamoviști și care acum le-o întorc. Jucăm pentru al 24-lea an în Europa, iar voi stați la televizor. Ce e important e că la televizor nu mai e atât de rău acum, că e 4K, adică deja e altceva. Înainte stăteai pe bloc cu antena”,

Mihai Stoica s-a gândit să plece de la FCSB înaintea meciului cu Dinamo

că a resimțit o tensiune foarte mare în ultima perioadă în contextul finalului de sezon, motiv pentru care a luat în calcul varianta de a face un pas în spate. În cele din urmă însă se pare că totuși nu se va mai pune problema de așa ceva: „Eu, înainte de meci, am avut o discuție cu apropiații. Am spus că trăiesc un sentiment foarte ciudat. Cred că este ultimul meu meci la FCSB. Am zis că nu cred că pot să mai duc. În timpul meciului, la 1-0, am spus că este gata. Nu mai puteam. Așteptam un semn Divin. Mă simțeam rău. Am hotărât atunci că era ultimul meu meci. Nu mai puteam. Voiam să mă retrag din fotbal.

Nu mai rezistam psihic să mă uit la meci. Nu îmi permit să îmi stric sănătatea. Familia depinde de mine. Simțeam că tensiunea este mult prea mare. Am mai pățit asta acum 20 de ani, la meciul cu Rapid. Nu mai puteam. A venit semnul. Ofri nu doar că a intrat și a jucat, dar a făcut-o excepțional. Asta trece la categoria minuni. Am vorbit după aceea cu Gigi. Nu era problema că m-am săturat sau că nu-mi mai convine ceva, dar nu mai puteam. Nu vreau să ajung la ospiciu. Nu am stat o secundă în spital, dar nu mai puteam de tensiune. Acum pot. Acum sunt fresh și nu am nicio problemă”.

