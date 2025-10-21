Nu s-a putut bucura de victoria echipei sale. Fotbalistul care a plecat în trombă la vestiare după Petrolul – CFR Cluj 1-0

Petrolul dă semne de viață de când echipa a fost preluată de Eugen Neagoe. Ploieștenii au strâns șase puncte în ultimele trei etape și au învins aseară CFR Cluj, scor 1-0. Rezultat care va duce la demiterea lui Andrea Mandorlini, italianul având un mandat semi-dezastruos.
Unicul gol al meciului de pe Ilie Oană a fost reușit de Denis Radu, care a marcat în minutul 77. Faza golului a fost precedată de o poziție clară de ofsaid la Paul Papp, care nu a fost semnalizată de brigada de arbitri.
Denis Radu se află la primul gol în Superliga României. Fotbalistul de 22 de ani, care de obicei joacă fundaș lateral, dreapta sau stânga, a fost mutarea câștigătoare a lui Eugen Neagoe. O mutare câștigătoare, dar dură în detrimentul altui fotbalist.
Antrenorul Petrolului l-a scos de pe teren pe Valentin Gheorghe, în minutul 58. Acesta intrase în joc în minutul 29, când s-a accidentat căpitanul Gicu Grozav. Neagoe a fost extrem de nemulțumit de randamentul lui Vali Gheorghe, reproșându-i acestuia că nu face nimic din ceea ce i-a transmis.
Atât de deranjat a fost antrenorul de jucătorul său, încât a decis să-l scoată după 30 de minute și să recurgă la o improvizație, cu un fundaș lateral aruncat în avanposturi. Vali Gheorghe, transferat de Petrolul de la Poli Iași, la începutul anului, a fost extrem de supărat după meci.
Jucătorul de 28 de ani a fost singurul care nu s-a bucurat pe teren alături de colegii săi, după fluierul final. A plecat în trombă la vestiare, în timp ce coechipierii lui salutau galeriile și se îmbrățișau pe gazon.
Fostul jucător de la FCSB a fost revigorat de Eugen Neagoe, deoarece în mandatul lui Liviu Ciobotariu acesta căzuse în dizgrație. El a revenit aseară în echipă, după cinci meciuri consecutive în care fie n-a prins lotul, fie a rămas pe bancă.
Revenirea n-a fost însă cea așteptată, iar fotbalistul, deși e ploieștean, este unul dintre cei mai contestatați de fani. Fost junior la Astra, pe vremea când echipa echipa juca la Ploiești, Vali Gheorghe a fost fotbalist de națională.
A participat cu România la Jocurile Olimpice de la Tokyo. De când a semnat cu Petrolul, el a bifat 23 de meciuri și a marcat un singur gol. El a fost doar de 11 ori titular. Până să ajungă la Petrolul, Vali a mai jucat la Astra, FCSB, Umranyespor, U Cluj și Poli Iași.