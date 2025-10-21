Sport

Nu s-a putut bucura de victoria echipei sale. Fotbalistul care a plecat în trombă la vestiare după Petrolul – CFR Cluj 1-0

Ploieștenii au obținut o victorie mare, reușind să învingă echipa din Gruia, chiar dacă unicul gol al meciului a fost precedat de o poziție clară de ofsaid
Catalin Oprea
21.10.2025 | 10:30
Nu sa putut bucura de victoria echipei sale Fotbalistul care a plecat in tromba la vestiare dupa Petrolul CFR Cluj 10
EXCLUSIV FANATIK
Ploieștenii s-au bucurat după mult timp pe teren propriu FOTO sportpictures.ro
ADVERTISEMENT

Petrolul dă semne de viață de când echipa a fost preluată de Eugen Neagoe. Ploieștenii au strâns șase puncte în ultimele trei etape și au învins aseară CFR Cluj, scor 1-0. Rezultat care va duce la demiterea lui Andrea Mandorlini, italianul având un mandat semi-dezastruos.

Vali Gheorghe a fost pedepsit de Neagoe

Unicul gol al meciului de pe Ilie Oană a fost reușit de Denis Radu, care a marcat în minutul 77. Faza golului a fost precedată de o poziție clară de ofsaid la Paul Papp, care nu a fost semnalizată de brigada de arbitri.

ADVERTISEMENT

Denis Radu se află la primul gol în Superliga României. Fotbalistul de 22 de ani, care de obicei joacă fundaș lateral, dreapta sau stânga, a fost mutarea câștigătoare a lui Eugen Neagoe. O mutare câștigătoare, dar dură în detrimentul altui fotbalist.

Antrenorul Petrolului l-a scos de pe teren pe Valentin Gheorghe, în minutul 58. Acesta intrase în joc în minutul 29, când s-a accidentat căpitanul Gicu Grozav. Neagoe a fost extrem de nemulțumit de randamentul lui Vali Gheorghe, reproșându-i acestuia că nu face nimic din ceea ce i-a transmis.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Fostul fcsbist a fost scos de pe teren după 30 de minute

Atât de deranjat a fost antrenorul de jucătorul său, încât a decis să-l scoată după 30 de minute și să recurgă la o improvizație, cu un fundaș lateral aruncat în avanposturi. Vali Gheorghe, transferat de Petrolul de la Poli Iași, la începutul anului, a fost extrem de supărat după meci.

ADVERTISEMENT
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu
Digisport.ro
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat

Jucătorul de 28 de ani a fost singurul care nu s-a bucurat pe teren alături de colegii săi, după fluierul final. A plecat în trombă la vestiare, în timp ce coechipierii lui salutau galeriile și se îmbrățișau pe gazon.

Fostul jucător de la FCSB a fost revigorat de Eugen Neagoe, deoarece în mandatul lui Liviu Ciobotariu acesta căzuse în dizgrație. El a revenit aseară în echipă, după cinci meciuri consecutive în care fie n-a prins lotul, fie a rămas pe bancă.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul a participat cu România la Jocurile Olimpice

Revenirea n-a fost însă cea așteptată, iar fotbalistul, deși e ploieștean, este unul dintre cei mai contestatați de fani. Fost junior la Astra, pe vremea când echipa echipa juca la Ploiești, Vali Gheorghe a fost fotbalist de națională.

A participat cu România la Jocurile Olimpice de la Tokyo. De când a semnat cu Petrolul, el a bifat 23 de meciuri și a marcat un singur gol. El a fost doar de 11 ori titular. Până să ajungă la Petrolul, Vali a mai jucat la Astra, FCSB, Umranyespor, U Cluj și Poli Iași.

 

Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie...
Fanatik
Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali”
Revista Fanatik 770! Exclusiv: Andrei Nicolescu, viață de film! MM Stoica pe calea...
Fanatik
Revista Fanatik 770! Exclusiv: Andrei Nicolescu, viață de film! MM Stoica pe calea credinței! Martori traumatizați la dispariția lui Cătălin Hîldan! Surpriză: Cardurile Premium cu fotbaliști UEFA Match Attax 2025-2026. Gratuit!
Gestul lui Andres Sfaiț după ce I-a distrus laptopul unui fotograf în Petrolul...
Fanatik
Gestul lui Andres Sfaiț după ce I-a distrus laptopul unui fotograf în Petrolul – CFR Cluj 1-0. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu Metaloglobus: 'Totul e făcut prin 2 oameni! Becali e interlop, infractor, pușcăriaș'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!