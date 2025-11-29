Sport

Nu s-a văzut la TV! Bannerul care a declanșat un conflict major între fanii lui Dinamo la meciul cu Oțelul. Foto

Fanii lui Dinamo au intrat în conflict din cauza unui banner. Totul s-a întâmplat în prima repriză a partidei dintre „câini” și Oțelul, care a avut loc pe Arena Națională.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
29.11.2025 | 22:54
Nu sa vazut la TV Bannerul care a declansat un conflict major intre fanii lui Dinamo la meciul cu Otelul Foto
ULTIMA ORĂ
Fanii lui Dinamo au intrat într-un conflict din cauza unui banner la partida cu Oțelul. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Dinamo a obținut o victorie importantă în Superliga, 1-0 pe Arena Națională contra Oțelului, după un gol marcat de căpitanul Cătălin Cîrjan, însă pe parcursul primei reprize a existat un conflict între două grupuri de ultrași ai „câinilor”, DNL și Nuova Guardia.

Nu s-a văzut la TV! Bannerul care a declanșat un conflict major între fanii lui Dinamo

Din informațiile FANATIK, în timpul primei reprize a meciului cu Oțelul, grupul DNL a dorit să afișeze un banner, însă cei de la Nuova Guardia nu au fost de acord și s-a ajuns chiar și la un conflict fizic între cele două grupări. Jandarmii nu s-au implicat în conflictul dintre fanii lui Dinamo, însă au stat mai apoi în peluză.

ADVERTISEMENT
banner Dinamo
Banner-ul de la care a pornit conflictul dintre suporterii lui Dinamo. FOTO: Fanatik

Startul meciului Dinamo – Oțelul, decalat

Conflictul din peluza lui Dinamo nu a fost singurul aspect neobișnuit de la partida dintre „câini” și Oțelul. Înainte de startul jocului au existat probleme cu carul TV, iar începutul partidei a fost amânat cu aproximativ 15 minute, așadar jocul programat la 20:45 a început la ora 21:00.

Problemele tehnice nu s-au rezolvat în totalitate însă, iar, cel puțin în startul jocului, sistemul VAR nu a fost disponibil. Din fericire pentru „centralul” Iulian Călin și brigada sa, pe parcursul întâlnirii nu au existat faze care să necesite intervenția arbitrilor video.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce...
Digi24.ro
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate

Dinamo a obținut o victorie foarte importantă și a urcat, cel puțin pentru moment, pe locul 2 în Superliga, fiind la 4 puncte de liderul Rapid, care s-a impus vineri seară cu 4-1 contra celor de la Csikszereda. Pentru „câini” urmează derby-ul cu FCSB, care va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30. Din nefericire pentru Zeljko Kopic, doi jucători s-au accidentat în disputa contra Oțelului și ar putea să rateze duelul contra „roș-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Cătălin Cîrjan s-a descătușat după ce a decis de unul singur Dinamo –...
Fanatik
Cătălin Cîrjan s-a descătușat după ce a decis de unul singur Dinamo – Oțelul 1-0: „Simțeam presiune pe mine”
După debutul la Dinamo, Adrian Mazilu a „amenințat-o” pe Steaua! Gestul de la...
Fanatik
După debutul la Dinamo, Adrian Mazilu a „amenințat-o” pe Steaua! Gestul de la finalul partidei cu Oțelul: „Sper să luăm titlul”. Video
Ovidiu Mihăilă vrea ca România să facă surpriza cu Danemarca, de Ziua Naţională:...
Fanatik
Ovidiu Mihăilă vrea ca România să facă surpriza cu Danemarca, de Ziua Naţională: „Cu atâţia români, în această atmosferă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!