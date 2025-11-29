Nu s-a văzut la TV! Bannerul care a declanșat un conflict major între fanii lui Dinamo la meciul cu Oțelul. Foto

ADVERTISEMENT

Dinamo a obținut o victorie importantă în Superliga, 1-0 pe Arena Națională contra Oțelului, după un gol marcat de căpitanul Cătălin Cîrjan, însă pe parcursul primei reprize a existat un conflict între două grupuri de ultrași ai „câinilor”, DNL și Nuova Guardia.

Nu s-a văzut la TV! Bannerul care a declanșat un conflict major între fanii lui Dinamo

Din informațiile FANATIK, în timpul primei reprize a meciului cu Oțelul, grupul DNL a dorit să afișeze un banner, însă cei de la Nuova Guardia nu au fost de acord și s-a ajuns chiar și la un conflict fizic între cele două grupări. Jandarmii nu s-au implicat în conflictul dintre fanii lui Dinamo, însă au stat mai apoi în peluză.

Startul meciului Dinamo – Oțelul, decalat

Conflictul din peluza lui Dinamo nu a fost singurul aspect neobișnuit de la . Înainte de startul jocului au existat probleme cu carul TV, iar începutul partidei a fost amânat cu aproximativ 15 minute, așadar jocul programat la 20:45 a început la ora 21:00.

Problemele tehnice nu s-au rezolvat în totalitate însă, iar, cel puțin în startul jocului, sistemul VAR nu a fost disponibil. Din fericire pentru „centralul” Iulian Călin și brigada sa, pe parcursul întâlnirii nu au existat faze care să necesite intervenția arbitrilor video.

Dinamo a obținut o victorie foarte importantă și a urcat, cel puțin pentru moment, pe locul 2 în Superliga, fiind la 4 puncte de . Pentru „câini” urmează derby-ul cu FCSB, care va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30. Din nefericire pentru Zeljko Kopic, .