Nu s-a văzut la TV! Benfica i-a pregătit ”infernul” lui Real Madrid în Champions League. Video

Real Madrid a mers să joace din nou împotriva Benficăi, după înfrângerea halucinantă suferită în urmă cu doar trei săptămâni. De ce primire au avute parte ”galacticii” înaintea meciului din Champions League.

Fanii au făcut spectacol înainte de Benfica – Real Madrid din Champions League

După ce a obținut o în urma unui gol marcat de portarul Anatoly Trubin în minutele de prelungire ale partidei cu Real Madrid din ultima etapă a grupei unice, Benfica a ajuns să joace tot împotriva ”galacticilor” pentru un loc în optimile de finală.

Cei peste 68.000 de suporteri veniți pe Estadio da Luz din Lisabona așteaptă un nou miracol din partea echipei lui Jose Mourinho. Însă au pus și ei umărul pentru a crea o atmosferă de vis care să le dea încredere favoriților și să toarne plumb în ghetele vedetelor spaniolilor.

Înainte de , fanii au creat un moment cu adevărat spectaculos când au cântat imnul în timp ce terenul de joc era înconjurat de focuri de artificii. Mai apoi, ultrașii portughezi au afișat un banner uriaș cu un vultur, simbolul clubului, și au scris: ”Până la sfârșit!”.

Mourinho a răspuns zvonurilor care îi anunță revenirea la Real

Este un duel plin de amintiri pentru Jose Mourinho, antrenorul Benficăi, care a stat timp de trei sezoane pe banca lui Realului. Întrebat înaintea jocului dacă va reveni la Madrid din sezonul viitor, .

”Am dat tot ce am avut la Real Madrid. Am făcut lucruri bune, am făcut lucruri rele, asta e. Când un profesionist părăsește un club cu acel sentiment, e un lucru bun. Oamenii din Madrid mă respectă pentru că am dat totul, ei știu că am făcut greșeli.

Nu există niciun fel de contact cu Real Madrid, mi-aș dori să o elimin pe Real Madrid, dar mi-ar plăcea și ca Alvaro Arbeloa să câștige titlul în La Liga și să rămână la Real pentru mulți ani, pentru că e un adevărat ‘madridista’. (n.r. – Îi poți spune nu lui Florentino Perez?) Da, poți”, a declarat Mourinho.

Mesajul lui Mourinho înaintea duelului cu Real Madrid

Tehnicianul portughez este conștient de faptul că va fi extrem de dificil ca Benfica să repete performanța din urmă cu trei săptămâni, însă le-a cerut tuturor să se bucure de performanța realizată în Champions League.

”Nu spun că avem nevoie de un miracol pentru a o elimina pe Real Madrid, dar trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Nu doar la un nivel bun, la cel mai bun. Dacă a fost dificil să îi învingem o dată, va fi mult mai dificil să o facem de două ori.

E o provocare pentru noi, dar provocarea lor este să câștige Champions League, este o mare diferență. Trebuie să jucăm cu bucurie pentru că merităm să fim aici după ce am început cu 0 puncte în 4 meciuri”, a spus Jose Mourinho.