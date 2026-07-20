Ce a făcut Lamine Yamal, chiar pe gazon, la finalul meciului cu Argentina din finala CM 2026. Imagini care n-au fost difuzate. Video

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Spania este noua campioană mondială! Trupa pregătită de Luis De La Fuente a câștigat cel de-al doilea trofeu suprem din istori, după succesul obținut împotriva Argentinei în prelungiri, în marea finală de la . La finalul meciului de pe MetLife Stadium, fotbaliștii iberici au declanșat „fiesta”, însă Lamine Yamal (19 ani) a avut o altă prioritate, iar episodul respectiv nu s-a văzut la televizor.

Lamine Yamal a mulțumit divinității pentru primul titlu mondial din istorie!

În momentul în care „centralul” Slavko Vincic a fluierat finalul partidei, majoritatea fotbaliștilor spanioli au început sărbătoarea. Nu și Lamine Yamal însă. Exact în clipa în care și-a dat seama că a devenit campion mondial, fotbalistul Barcelonei s-a pus în genunchi pentru a face o rugăciune, mulțumind divinității pentru triumful țării sale. Episodul nu a fost surprins în direct la TV, dar suporterii prezenți pe stadion au avut grijă să imortalizeze momentul.

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🥺🇪🇸 Lamine Yamal at full time. 🎥 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

, însă chiar și așa, trupa lui De La Fuente s-a descurcat în cele din urmă, în fața unei echipe a Argentinei care nu s-a regăsit. Ferran Torres a marcat unicul gol al întâlnirii (min. 106) și putea face chiar „dubla” câteva minute mai târziu, când a finalizat în poarta lui Emiliano Martinez după o pasă excelentă a lui Lamine Yamal, de altfel singurul moment din meci în care fotbalistul catalan a fost decisiv, însă reușita sa a fost anulată pentru ofsaid.

La doar 19 ani, Lamine Yamal este campion mondial și european cu Spania!

După triumful spectaculos de la EURO 2024, tânărul fotbalist al Barcelonei și-a trecut în palmares un nou titlu internațional alături de selecționata „La Roja”. Vorbim acum chiar despre cel mai important trofeu intercontinental, și anume Cupa Mondială, un trofeu pe care Spania îl mai câștigase până acum doar o singură dată în istorie, mai exact în 2010, la turneul final din Africa de Sud.

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Grație succesului obținut duminică seară, în CV-ul lui Lamine Yamal se regăsesc în momentul de față nu mai puțin de 8 trofee majore. Pe lângă cele două titluri cucerite cu echipa națională, acesta a mai câștigat 6 trofee în tricoul Barcelonei (3 titluri în La Liga, o Cupă a Regelui, respectiv două Supercupe interne).