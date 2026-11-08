Sport

Nu s-a văzut la TV! Ce au făcut jucătorii Universității Craiova după ce au redevenit lideri în SuperLiga. Video

Alex Bodnariu, Flaviu Popa
08.11.2026 | 21:41
Nu sa vazut la TV Ce au facut jucatorii Universitatii Craiova dupa ce au redevenit lideri in SuperLiga Video
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Jucătorii Craiovei au salutat galeria. Foto FANATIK Jucătorii Craiovei au salutat galeria. Foto FANATIK Jucătorii Craiovei au salutat galeria. Foto FANATIK Jucătorii Craiovei au salutat galeria. Foto FANATIK +4 FOTO
Jucătorii Craiovei au salutat galeria. Foto FANATIK
Universitatea Craiova a remizat în Gruia, 0-0 cu CFR Cluj, însă jucătorii nu au făcut o tragedie după această remiză. Mai mult, au fost aplaudați de galerie la final de meci.
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Universitatea Craiova a fost încurajată la Cluj de aproximativ 30 de suporteri, care i-au aplaudat pe jucători la finalul remizei cu CFR Cluj, scor 0-0. Oltenii sperau la victorie mai ales că toate contracandidatele la titlu s-au încurcat, însă au fost nevoiți la final să se mulțumească cu o remiză, după un meci lipsit de spectacol.

Universitatea Craiova a fost încurajată la final de meci cu CFR Cluj de cei 30 de suporteri olteni

Chiar și așa, Universitatea Craiova e lider la finalul turului de campionat, cu cel mai bun atac și cea mai bună apărare. Pentru fotbalul românesc urmează o pauză de două săptămâni în care focusul va fi pe echipa națională în Natiosn League.

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Universitatea Craiova a avut parte de un tur de sezon complicat, în care a trebuit să gestioneze meciuri în cupele europene, campionat și Cupă. Până acum s-a descurcat foarte bine, având șanse mari la calificarea în primăvara europeană a Conference League, fazele superioare ale Cupei României, și a terminat pe primul loc în Superliga.

Dacă în Cupa României totul va fi decis de meciul cu Dinamo, în campionat oltenii sunt pe primul loc cu 33 de puncte după 15 etape și golaveraj 34-10. Pe locul secund este Dinamo la egalitate de puncte, cu 33 de puncte și golaveraj 32-11.

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CFR Cluj acumulat 19 puncte și așteaptă cu înfrigurare depunctarea din decembrie

Podiumul la final de tur de Superliga e ocupat de Rapid, cu 31 de puncte. CFR Cluj a acumulat 19 puncte, însă așteaptă depunctarea din luna decembrie. Pentru Universitatea Craiova urmează un meci la UTA Arad și o deplasare de 5 stele la Birghton în Conference League.

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Oltenii se pregătesc, mai apoi, de două meciuri cu Dinamo, ambele pe Ion Oblemenco. Primul meci din campionat se va disputa pe 28 noiembrie și 2 decembrie în Cupa României. Universitatea Craiova este văzută favorită certă la câștigarea campionatului în acest sezon, conform cotelor oferite de casele de pariuri.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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