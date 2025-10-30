Nu s-a văzut la TV! Ce i-au strigat fanii lui Rădoi după Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4 și cum a reacționat antrenorul. Video

După ce a fost băgat în ședință de fani după remiza din campionat cu Metaloglobus, Mirel Rădoi a revenit în fața fanilor olteni la finalul partidei Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4.
”Alb-albaștrii” au avut ceva emoții la întâlnirea cu formația pregătită de Vasile Miriuță, din prima etapă a Grupei B a Cupei României Betano. Sănătatea și-a vândut scump pielea și chiar a condus la pauză cu 1-0 după autogolul lui Stevanovic.
Mirel Rădoi și-a menajat o parte dintre titularii de drept, dar scorul l-a obligat să-i arunce în teren în partea secundă. Mutările au avut imediat efect și Universitatea Craiova a reușit să întoarcă rezultatul și să se impună cu 4-1.
După încheierea jocului, în momentul în care se pregătea să intre pe tunel și să meargă la vestiare, Rădoi a primit numeroase declarații de dragoste din partea suporterilor: ”Mirele, te iubește orașul ăsta… Nu ne lăsa”, i-au strigat aceștia.
Tehnicianul Universității Craiova le-a mulțumit tuturor pentru încrederea pe care i-o arată și i-a aplaudat pe fanii care se adunaseră la tribuna de deasupra tunelului ce duce la vestiare.
Deși venită în ultima jumătate de oră, victoria cu Sănătatea Cluj pare că a mai liniștit apele la Universitatea Craiova. Asta după ce fanii s-au răzvrătit și i-au băgat în ședință pe jucători și pe Rădoi după egalul din campionat cu Metalglobus.
Situația a explodat după ce tehnicianul l-a atacat neașteptat pe patronul Mihai Rotaru, considerând că vina rezultatelor modeste din ultimii ani aparține în principal conducerii clubului și mai puțin antrenorilor care s-au perindat pe la Craiova.
În ciuda faptului că l-a confirmat în funcție pe Mirel Rădoi, este clar că declarațiile făcute de acesta nu i-au picat bine lui Rotaru. Și să nu mai spunem că nu este prima dată când Rădoi îl ”înțeapă” pe patron.
Imediat după victoria din partida cu Sănătatea Cluj, Mirel Rădoi a fost întrebat despre speculațiile că s-ar putea despărți de Universitatea Craiova. Tehnicianul a mărturisit că nu ia în calcul o plecare în acest moment.
”Nu, și nici nu mă interesează. Asta trebuie să întrebați conducerea. Nu sunt obligat, întrebați-i pe cei care au informațiile. Dacă sunt în fața dumneavoastră aici… Am eu vreo responsabilitate pentru orice informație care apare?”, a declarat Rădoi.