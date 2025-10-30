Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Nu s-a văzut la TV! Ce i-au strigat fanii lui Rădoi după Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4 și cum a reacționat antrenorul. Video

Fanii olteni au tremurat până să fie siguri de victoria favoriților în meciul Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova 1-4. Cum a decurs întâlnirea dintre Mirel Rădoi și suporteri.
Tibi Cocora, Traian Terzian
30.10.2025 | 07:00
ULTIMA ORĂ
Ce a discutat Mirel Rădoi cu suporterii Universității Craiova după victoria cu Sănătatea Cluj. Foto: sport.pictures.eu.
După ce a fost băgat în ședință de fani după remiza din campionat cu Metaloglobus, Mirel Rădoi a revenit în fața fanilor olteni la finalul partidei Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4.

Rădoi, aclamat de fani după Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4

”Alb-albaștrii” au avut ceva emoții la întâlnirea cu formația pregătită de Vasile Miriuță, din prima etapă a Grupei B a Cupei României Betano. Sănătatea și-a vândut scump pielea și chiar a condus la pauză cu 1-0 după autogolul lui Stevanovic.

Mirel Rădoi și-a menajat o parte dintre titularii de drept, dar scorul l-a obligat să-i arunce în teren în partea secundă. Mutările au avut imediat efect și Universitatea Craiova a reușit să întoarcă rezultatul și să se impună cu 4-1.

După încheierea jocului, în momentul în care se pregătea să intre pe tunel și să meargă la vestiare, Rădoi a primit numeroase declarații de dragoste din partea suporterilor: ”Mirele, te iubește orașul ăsta… Nu ne lăsa”, i-au strigat aceștia.

Tehnicianul Universității Craiova le-a mulțumit tuturor pentru încrederea pe care i-o arată și i-a aplaudat pe fanii care se adunaseră la tribuna de deasupra tunelului ce duce la vestiare.

Situație tensionată la Universitatea Craiova

Deși venită în ultima jumătate de oră, victoria cu Sănătatea Cluj pare că a mai liniștit apele la Universitatea Craiova. Asta după ce fanii s-au răzvrătit și i-au băgat în ședință pe jucători și pe Rădoi după egalul din campionat cu Metalglobus.

Situația a explodat după ce tehnicianul l-a atacat neașteptat pe patronul Mihai Rotaru, considerând că vina rezultatelor modeste din ultimii ani aparține în principal conducerii clubului și mai puțin antrenorilor care s-au perindat pe la Craiova.

În ciuda faptului că l-a confirmat în funcție pe Mirel Rădoi, este clar că declarațiile făcute de acesta nu i-au picat bine lui Rotaru. Și să nu mai spunem că nu este prima dată când Rădoi îl ”înțeapă” pe patron.

Rădoi, discurs despre plecarea de la Universitatea Craiova

Imediat după victoria din partida cu Sănătatea Cluj, Mirel Rădoi a fost întrebat despre speculațiile că s-ar putea despărți de Universitatea Craiova. Tehnicianul a mărturisit că nu ia în calcul o plecare în acest moment.

”Nu, și nici nu mă interesează. Asta trebuie să întrebați conducerea. Nu sunt obligat, întrebați-i pe cei care au informațiile. Dacă sunt în fața dumneavoastră aici… Am eu vreo responsabilitate pentru orice informație care apare?”, a declarat Rădoi.

Ce i-au cerut fanii Universității Craiova lui Rădoi

