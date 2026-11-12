Nu s-a văzut la TV! Ce s-a întâmplat la Milano la pauza meciului Italia – Franța: Kimi Antonelli, în lacrimi! Video

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(20 de ani), noul campion mondial din Formula 1, a fost prezent joi seară din cadrul etapei cu numărul 5 din Liga Națiunilor, La pauza partidei, când scorul era 1-1, tânărul pilot italian a fost reperat în tribune și a fost proiectat pe ecranul gigantic de pe arena „San Siro”.

Kimi Antonelli, omagiat pe „San Siro” din Milano la pauza meciului Italia – Franța din Liga Națiunilor. Campionul din Formula 1, în lacrimi

Moment în care, în mod așteptat de altfel, întregul stadion a început să îl aplaude, bineînțeles în semn de recunoștință pentru performanța imensă făcută de el pentru sportul din Italia. Antonelli a fost extrem de emoționat în momentele respective, în mod firesc de altfel într-un astfel de context, și chiar a izbucnit în lacrimi.

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📽| Um estádio inteiro gritando seu nome, e ele de olhos marejados 🥺 Kimi Antonelli hoje, no jogo da Itália X França no estádio San Siro 🇮🇹 [@antonello_gioia ] https://t.co/BwGKzGftpr — Kimi Antonelli Brasil (@kiminhobrasil)

Cine este Kimi Antonelli, noul campion din Formula 1

după ce a devenit campion mondial în Formula 1 în acest an. Despre el se știe mai puțin faptul că , aflat în plină ascensiune. De asemenea, un alt detaliu foarte interesant despre el este reprezentat de faptul că , iar adevăratul său „nume mic” este Andrea.

, fostul mare pilot din Formula 1, există mai multe asemănări, iar această chestiune a dus în trecut inclusiv la din partea organizatorilor unui Mare Premiu. Chiar înainte de startul acestui sezon din „Marele circ”,

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„Este o zi pe care o voi ține minte pentru totdeauna. Vreau să mulțumesc din tot sufletul echipei mele, familiei, prietenilor și să vă mulțumesc vouă pentru sprijin. Începe să devină realitate, o să mă bucur foarte mult de asta. Încă din prima parte a sezonului am avut o mașină atât de puternică, am fost foarte consecvenți și am crezut că avem o șansă anul acesta. Mă bucur foarte mult că am reușit să ducem treaba până la capăt”,