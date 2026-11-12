Nu s-a văzut la TV! Ce s-a întâmplat la Milano la pauza meciului Italia – Franța: Kimi Antonelli, în lacrimi! Video

Kimi Antonelli (20 de ani), noul campion mondial din Formula 1, a fost prezent joi seară pe stadionul din Milano la meciul Italia – Franța din cadrul etapei cu numărul 5 din Liga Națiunilor, cu Istvan Kovacs la centru. La pauza partidei, când scorul era 1-1, tânărul pilot italian a fost reperat în tribune și a fost proiectat pe ecranul gigantic de pe arena „San Siro”.
Moment în care, în mod așteptat de altfel, întregul stadion a început să îl aplaude, bineînțeles în semn de recunoștință pentru performanța imensă făcută de el pentru sportul din Italia. Antonelli a fost extrem de emoționat în momentele respective, în mod firesc de altfel într-un astfel de context, și chiar a izbucnit în lacrimi.
📽| Um estádio inteiro gritando seu nome, e ele de olhos marejados 🥺
Kimi Antonelli hoje, no jogo da Itália X França no estádio San Siro 🇮🇹
[@antonello_gioia ] https://t.co/BwGKzGftpr
— Kimi Antonelli Brasil (@kiminhobrasil) November 12, 2026
Kimi Antonelli a stabilit mai multe recorduri după ce a devenit campion mondial în Formula 1 în acest an. Despre el se știe mai puțin faptul că are o relație destul de apropiată cu un tânăr român din motorsport, aflat în plină ascensiune. De asemenea, un alt detaliu foarte interesant despre el este reprezentat de faptul că prenumele Kimi este de fapt mai degrabă o poreclă, iar adevăratul său „nume mic” este Andrea.
Între italian și Kimi Raikkonen, fostul mare pilot din Formula 1, există mai multe asemănări, iar această chestiune a dus în trecut inclusiv la o gafă de proporții din partea organizatorilor unui Mare Premiu. Chiar înainte de startul acestui sezon din „Marele circ”, Kimi Antonelli a fost părăsit de iubita lui de la acea vreme.
„Este o zi pe care o voi ține minte pentru totdeauna. Vreau să mulțumesc din tot sufletul echipei mele, familiei, prietenilor și să vă mulțumesc vouă pentru sprijin. Începe să devină realitate, o să mă bucur foarte mult de asta. Încă din prima parte a sezonului am avut o mașină atât de puternică, am fost foarte consecvenți și am crezut că avem o șansă anul acesta. Mă bucur foarte mult că am reușit să ducem treaba până la capăt”, a spus Kimi Antonelli după ce a câștigat titlul mondial în Formula 1.