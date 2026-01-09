Nu s-a văzut la TV! Cum a fost sabotat Stanciu înainte să rateze penalty în prelungirile meciului cu Milan. Video

Genoa a avut o șansă uriașă de a se impune pe terenul lui AC Milan după ce a primit un penalty în minutul 90+9, la scorul de 1-1, însă Nicolae Stanciu a irosit lovitura de la 11 metri, execuția sa trecând peste poartă. Internaționalul român a fost „ajutat” să rateze și de fundașul advers Strahinja Pavlovic.
Înainte ca Nicolae Stanciu să execute penalty-ul, Strahinja Pavlovic a stricat gazonul în zona punctului de la 11 metri. Căpitanul naționalei României a tras peste poartă mai apoi, iar duelul s-a încheiat la egalitate, 1-1. Genoa deschisese scorul în minutul 28, prin jucătorul împrumutat chiar de la Milan, Lorenzo Colombo, iar gazdele au egalat în prelungiri, după golul semnat de Rafael Leao.
Ratarea este una extrem de dureroasă pentru Stanciu, care nu mai jucase de peste 3 luni într-un meci din Serie A. La finalul partidei, internaționalul român și-a cerut scuze printr-un mesaj pe rețelele sociale. Antrenorul Daniele de Rossi a vorbit la rândul său despre faza din prelungirile partidei.
Nicolae Stanciu a executat 27 de lovituri de la 11 metri în carieră, iar bilanțul său nu este unul excelent. Internaționalul român a transformat 16 penalty-uri, ratând 11, procentajul său fiind de 59.26%. La echipa națională, acesta a executat 4 penalty-uri, transformând unul singur, într-o remiză cu Serbia (2-2) din 2018.
Prima ratare a sosit în duelul cu Muntenegru din 2016 și a fost similară cu cea din partida de pe San Siro. Apoi, Nicolae Stanciu a mai irosit două lovituri de la 11 metri, însă în meciuri pe care naționala României avea să le câștige: 2-0 cu Liechtenstein în 2021 și 2-0 cu Kosovo în 2023.
După remiza înregistrată la Milano, Genoa a ajuns la 16 puncte și a rămas pe locul 17 în Serie A, primul deasupra „zonei roșii”. Dacă Nicolae Stanciu ar fi înscris, gruparea patronată de Dan Șucu ar fi urcat pe locul 15, depășindu-le pe Lecce și Parma, care au însă câte un meci în minus.