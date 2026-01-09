Sport

Nu s-a văzut la TV! Cum a fost sabotat Stanciu înainte să rateze penalty în prelungirile meciului cu Milan. Video

Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 90+9 al partidei Milan - Genoa, irosind șansa de a obține o victorie uriașă pentru „grifoni”. Ce s-a întâmplat înainte de execuția internaționalului român.
Bogdan Mariș
09.01.2026 | 09:20
Nu sa vazut la TV Cum a fost sabotat Stanciu inainte sa rateze penalty in prelungirile meciului cu Milan Video
ULTIMA ORĂ
Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte de penalty-ul ratat în partida cu Milan. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Genoa a avut o șansă uriașă de a se impune pe terenul lui AC Milan după ce a primit un penalty în minutul 90+9, la scorul de 1-1, însă Nicolae Stanciu a irosit lovitura de la 11 metri, execuția sa trecând peste poartă. Internaționalul român a fost „ajutat” să rateze și de fundașul advers Strahinja Pavlovic.

Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty în prelungirile meciului Milan – Genoa

Înainte ca Nicolae Stanciu să execute penalty-ul, Strahinja Pavlovic a stricat gazonul în zona punctului de la 11 metri. Căpitanul naționalei României a tras peste poartă mai apoi, iar duelul s-a încheiat la egalitate, 1-1. Genoa deschisese scorul în minutul 28, prin jucătorul împrumutat chiar de la Milan, Lorenzo Colombo, iar gazdele au egalat în prelungiri, după golul semnat de Rafael Leao.

ADVERTISEMENT

Ratarea este una extrem de dureroasă pentru Stanciu, care nu mai jucase de peste 3 luni într-un meci din Serie A. La finalul partidei, internaționalul român și-a cerut scuze printr-un mesaj pe rețelele sociale. Antrenorul Daniele de Rossi a vorbit la rândul său despre faza din prelungirile partidei.

Ce bilanț are Nicolae Stanciu la loviturile de la 11 metri

Nicolae Stanciu a executat 27 de lovituri de la 11 metri în carieră, iar bilanțul său nu este unul excelent. Internaționalul român a transformat 16 penalty-uri, ratând 11, procentajul său fiind de 59.26%. La echipa națională, acesta a executat 4 penalty-uri, transformând unul singur, într-o remiză cu Serbia (2-2) din 2018.

ADVERTISEMENT
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de...
Digi24.ro
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca

Prima ratare a sosit în duelul cu Muntenegru din 2016 și a fost similară cu cea din partida de pe San Siro. Apoi, Nicolae Stanciu a mai irosit două lovituri de la 11 metri, însă în meciuri pe care naționala României avea să le câștige: 2-0 cu Liechtenstein în 2021 și 2-0 cu Kosovo în 2023.

ADVERTISEMENT
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă:...
Digisport.ro
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii

În ce situație se află Genoa în clasamentul din Serie A

După remiza înregistrată la Milano, Genoa a ajuns la 16 puncte și a rămas pe locul 17 în Serie A, primul deasupra „zonei roșii”. Dacă Nicolae Stanciu ar fi înscris, gruparea patronată de Dan Șucu ar fi urcat pe locul 15, depășindu-le pe Lecce și Parma, care au însă câte un meci în minus.

Cutremurător! Ce a zis Anthony Joshua după ce și-a dus doi prieteni la...
Fanatik
Cutremurător! Ce a zis Anthony Joshua după ce și-a dus doi prieteni la groapă. Cuvinte grele ale campionului care a luptat pe Netflix, într-o gală de poveste
Ce a făcut Stanciu, în toiul nopții, după ce a ratat un penalty,...
Fanatik
Ce a făcut Stanciu, în toiul nopții, după ce a ratat un penalty, la ultima fază a meciului. Românul n-a stat pe gânduri nicio clipă
A doua plecare oficială de la Rapid. Favoritul lui Șucu este OUT din...
Fanatik
A doua plecare oficială de la Rapid. Favoritul lui Șucu este OUT din echipa lui Gâlcă. A fost făcut pachet și împrumutat la o altă echipă. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
S-a decis totul! Mirel Rădoi semnează în Arabia Saudită. Când este așteptat românul...
iamsport.ro
S-a decis totul! Mirel Rădoi semnează în Arabia Saudită. Când este așteptat românul la noua echipă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!