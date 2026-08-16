Nu s-a văzut la TV! Gestul făcut de dinamoviști pe Giulești la finalul derby-ului cu Rapid. Video

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Dinamoviștii au reușit în sfârșit să câștige în Giulești cu Rapid, iar la scurt timp după finalul meciului au făcut un gest care inițial a trecut neobservat, dar care a fost filmat, iar ulterior s-a viralizat pe rețelele de socializare. Concret, după ce jucătorii antrenați de Nuno Campos au terminat de sărbătorit în fața galeriei, înainte de plecarea spre vestiare, oamenii din staff-ul „câinilor” s-au ocupat să lase zona din fața băncii lor tehnice în condiții optime.

Ce au făcut dinamoviștii la finalul meciului din Giulești cu Rapid

Mai exact, ei au făcut curățenie în acea zonă, adunând toate pet-urile de apă și aruncându-le într-un coș de gunoi. Momentul a amintit de tradiția japonezilor de la turneele finale, și nu numai, niponii fiind deja recunoscuți la nivel internațional pentru astfel de gesturi, atât când vine vorba despre jucători în vestiar, cât și în ceea ce privește suporterii în tribune. De asemenea, și naționala României a început de ceva timp să procedeze în această manieră după finalul meciurilor, din deplasare în mod special, chestiunile de acest gen petrecându-se pentru prima dată cu ocazia EURO 2024 din Germania, când selecționer era Edi Iordănescu.

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Ce a făcut diferența în Rapid – Dinamo 0-1

La finalul meciului, faptul că echipa sa a reușit destul de bine să absoarbă presiunea pusă de giuleșteni în multe momente în acest meci, pentru ca ulterior : „E o victorie importantă, pentru că e un derby, e foarte important pentru suporteri. I-am auzit în timpul meciului, în momentele în care am avut dificultăți.

Cu ajutorul lor și cu munca băieților, ne-am atins obiectivul. Karamoko a intrat foarte bine, credem în toți jucătorii. Uneori, cei de pe bancă sunt mai importanți decât titularii. Am demonstrat astăzi că putem conta pe ei.

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E greu să joci în același timp și cu inima și cu capul, trebuie să îi felicit, pentru că au reușit acest lucru. Am arătat aici că suntem în construcția unei mentalități puternice. Avem mult de lucru, dar devenim din ce în ce mai buni”.