Sport

Nu s-a văzut la TV! Gestul făcut de dinamoviști pe Giulești la finalul derby-ului cu Rapid. Video

Dinamoviștii au impresionat pe toată lumea la finalul meciului cu Rapid din Giulești! Ce au făcut după derby-ul decis de Mamoudou Karamoko pe final de joc
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.08.2026 | 10:19
Nu sa vazut la TV Gestul facut de dinamovisti pe Giulesti la finalul derbyului cu Rapid Video
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Nu s-a văzut la TV! Gestul făcut de dinamoviști pe Giulești la finalul derby-ului cu Rapid. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Dinamoviștii au reușit în sfârșit să câștige în Giulești cu Rapid, iar la scurt timp după finalul meciului au făcut un gest care inițial a trecut neobservat, dar care a fost filmat, iar ulterior s-a viralizat pe rețelele de socializare. Concret, după ce jucătorii antrenați de Nuno Campos au terminat de sărbătorit în fața galeriei, înainte de plecarea spre vestiare, oamenii din staff-ul „câinilor” s-au ocupat să lase zona din fața băncii lor tehnice în condiții optime.

Ce au făcut dinamoviștii la finalul meciului din Giulești cu Rapid

Mai exact, ei au făcut curățenie în acea zonă, adunând toate pet-urile de apă și aruncându-le într-un coș de gunoi. Momentul a amintit de tradiția japonezilor de la turneele finale, și nu numai, niponii fiind deja recunoscuți la nivel internațional pentru astfel de gesturi, atât când vine vorba despre jucători în vestiar, cât și în ceea ce privește suporterii în tribune. De asemenea, și naționala României a început de ceva timp să procedeze în această manieră după finalul meciurilor, din deplasare în mod special, chestiunile de acest gen petrecându-se pentru prima dată cu ocazia EURO 2024 din Germania, când selecționer era Edi Iordănescu.

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O postare distribuită de Carmen Mandiș (@carmen.mandis)

Ce a făcut diferența în Rapid – Dinamo 0-1

La finalul meciului, Nuno Campos a subliniat în mod special faptul că echipa sa a reușit destul de bine să absoarbă presiunea pusă de giuleșteni în multe momente în acest meci, pentru ca ulterior să dea lovitura pe contraatac prin Mamoudou Karamoko: „E o victorie importantă, pentru că e un derby, e foarte important pentru suporteri. I-am auzit în timpul meciului, în momentele în care am avut dificultăți.

Cu ajutorul lor și cu munca băieților, ne-am atins obiectivul. Karamoko a intrat foarte bine, credem în toți jucătorii. Uneori, cei de pe bancă sunt mai importanți decât titularii. Am demonstrat astăzi că putem conta pe ei.

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E greu să joci în același timp și cu inima și cu capul, trebuie să îi felicit, pentru că au reușit acest lucru. Am arătat aici că suntem în construcția unei mentalități puternice. Avem mult de lucru, dar devenim din ce în ce mai buni”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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