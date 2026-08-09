Nu s-a văzut la TV! Cum a reacţionat soţia însărcinată a lui Pascual la accidentarea horror. Gestul fotbalistului pentru doctoriţa de pe ambulanţă. Foto exclusiv

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. Cu toate acestea, „câinii” au avut un motiv serios pentru care să tremure. Martin Pascual (27 de ani) a fost la un pas să fie protagonistul unei accidentări horror. Ambulanța a intrat pe teren pentru a îi acorda îngrijiri medicale spaniolului, care, la final, a făcut un gest incredibil.

Martin Pascual a făcut un gest emoţionant pentru asistenta medicală de la Dinamo – Voluntari 4-0

la partida din etapa cu numărul 4 a SuperLigii, Dinamo – FC Voluntari 4-0. Fundașul iberic s-a prăbușit în urma unui duel cu un adversar și nu s-a mai putut ridica de pe gazon.

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Faza s-a petrecut în minutul 76, când Pascual a intrat într-o coliziune cu Haită, de la FC Voluntari. Stoperul spaniol al „câinilor” a căzut pe teren și nu s-a mai mișcat, moment în care colegii săi și arbitrul Iulian Călin au făcut semne disperate pentru ca ambulanța să intre pe suprafața de joc.

Medicii au intervenit prompt, iar Martin Pascual a fost scos din teren după câteva minute în care a primit îngrijiri medicale chiar pe gazon. Fundașul dinamovist a ieșit de pe teren pe propriile picioare, dar cu gâtul imbolizat. La finalul meciului, foto reporterul FANATIK, Renato Anghelescu, l-a surprins pe spaniol făcând un gest uluitor.

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Soţia însărcinată a lui Pascual a coborât pe teren să se asigure că soţul său e bine

Prima care a coborât pe teren pentru a venit să vadă cum se simte Martin Pascual a fost chiar iubita fotbalistului. Cei doi s-au sărutat cu foc în zona băncilor de rezerve. Iubita fotbalistului este însărcinată şi a trecut printr-un coşmar în minutele în care iubitul ei era întins pe jos, cu ambulanţa lângă el. Din informaţiile noastre, fanii dinamovişti aflaţi în preajma ei au încercat să o liniştească în acele minute de coşmar. Până la urmă, totul s-a încheiat cu bine.

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Fundașul spaniol a luat-o în brațe pe doctorița de pe ambulanță

După ce și-a sărutat partenera, stoperul dinamovist a ținut morțiș să îi mulțumească doctoriței de pe ambulanță care l-a „salvat”. Pascual a mers la ea și i-a oferit o îmbrățisare în semn de recunoștință. Femeia a părut extrem de bucuroasă că l-a putut ajutat pe jucătorul spaniol și a zâmbit după gestul deosebit pe care l-a făcut Martin Pascual. Spaniol a venit la Dinamo în această vară, după despărțirea de Mirandés,

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Da, erau băieții lângă el, au făcut niște semne de disperare, m-am speriat foarte tare când am văzut, dar bine că totul e sub control, totul e bine” – Cătălin Cîrjan, despre accidentarea lui Martin Pascual