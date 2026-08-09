Sport

Nu s-a văzut la TV! Cum a reacţionat soţia însărcinată a lui Pascual la accidentarea horror. Gestul fotbalistului pentru doctoriţa de pe ambulanţă. Foto exclusiv

Martin Pascual, unul dintre cei mai buni jucători din Dinamo - FC Voluntari 4-0, a fost protagonistul unor imagini memorabile la final de meci. Ce s-a întâmplat între el și doctoriţa de pe ambulanţă
Cristian Măciucă
09.08.2026 | 15:27
Nu sa vazut la TV Cum a reactionat sotia insarcinata a lui Pascual la accidentarea horror Gestul fotbalistului pentru doctorita de pe ambulanta Foto exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Nu s-a văzut la TV! Gestul lui Martin Pascual pentru doctoriţa de pe ambulanţă după accidentarea horror. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu
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Dinamo a învins-o fără drept de apel pe FC Voluntari, scor 4-0. Cu toate acestea, „câinii” au avut un motiv serios pentru care să tremure. Martin Pascual (27 de ani) a fost la un pas să fie protagonistul unei accidentări horror. Ambulanța a intrat pe teren pentru a îi acorda îngrijiri medicale spaniolului, care, la final, a făcut un gest incredibil.

Martin Pascual a făcut un gest emoţionant pentru asistenta medicală de la Dinamo – Voluntari 4-0

Martin Pascual a suferit o accidentare care i-a speriat pe cei prezenți pe „Arcul de Triumf” la partida din etapa cu numărul 4 a SuperLigii, Dinamo – FC Voluntari 4-0. Fundașul iberic s-a prăbușit în urma unui duel cu un adversar și nu s-a mai putut ridica de pe gazon.

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Faza s-a petrecut în minutul 76, când Pascual a intrat într-o coliziune cu Haită, de la FC Voluntari. Stoperul spaniol al „câinilor” a căzut pe teren și nu s-a mai mișcat, moment în care colegii săi și arbitrul Iulian Călin au făcut semne disperate pentru ca ambulanța să intre pe suprafața de joc.

Medicii au intervenit prompt, iar Martin Pascual a fost scos din teren după câteva minute în care a primit îngrijiri medicale chiar pe gazon. Fundașul dinamovist a ieșit de pe teren pe propriile picioare, dar cu gâtul imbolizat. La finalul meciului, foto reporterul FANATIK, Renato Anghelescu, l-a surprins pe spaniol făcând un gest uluitor.

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Soţia însărcinată a lui Pascual a coborât pe teren să se asigure că soţul său e bine

Prima care a coborât pe teren pentru a venit să vadă cum se simte Martin Pascual a fost chiar iubita fotbalistului. Cei doi s-au sărutat cu foc în zona băncilor de rezerve. Iubita fotbalistului este însărcinată şi a trecut printr-un coşmar în minutele în care iubitul ei era întins pe jos, cu ambulanţa lângă el. Din informaţiile noastre, fanii dinamovişti aflaţi în preajma ei au încercat să o liniştească în acele minute de coşmar. Până la urmă, totul s-a încheiat cu bine.

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Martin Pascual își săruta iubita
Martin Pascual își săruta iubita. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Fundașul spaniol a luat-o în brațe pe doctorița de pe ambulanță

După ce și-a sărutat partenera, stoperul dinamovist a ținut morțiș să îi mulțumească doctoriței de pe ambulanță care l-a „salvat”. Pascual a mers la ea și i-a oferit o îmbrățisare în semn de recunoștință. Femeia a părut extrem de bucuroasă că l-a putut ajutat pe jucătorul spaniol și a zâmbit după gestul deosebit pe care l-a făcut Martin Pascual. Spaniol a venit la Dinamo în această vară, după despărțirea de Mirandés, transferul fiind anunțat în exclusivitate de FANATIK. 

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Martin pascual o ia in brate pe doctorita
Doctorita de pe ambulanță, îmbrățișată la final de meci de Martin Pascual. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Da, erau băieții lângă el, au făcut niște semne de disperare, m-am speriat foarte tare când am văzut, dar bine că totul e sub control, totul e bine” – Cătălin Cîrjan, despre accidentarea lui Martin Pascual

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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