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Nu s-a văzut la TV! Gestul sfidător al jucătorului de la U Cluj care i-a scos din minți pe fanii CFR-ului. Video

Derby-ul CFR - U Cluj 1-3 s-a desfășurat într-o atmosferă încinsă. Iar spiritele s-au aprins și mai tare după un gest lipsit de fair-play al unui jucător al oaspeților.
Traian Terzian
09.10.2026 | 00:34
Nu sa vazut la TV Gestul sfidator al jucatorului de la U Cluj care ia scos din minti pe fanii CFRului Video
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Gest lipsit de fair-play al unui jucător de la U Cluj în derby-ul cu CFR. Sursă foto: colaj Fanatik
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U Cluj s-a impus în Gruia cu 3-1, reușind o revenire spectaculoasă în partea secundă. Succesul ”șepcilor roșii” în fața marii rivale CFR a fost umbrit puțin de un gest provocator al unui jucător din tabăra oaspeților.

Un jucător de la U Cluj, gest lipsit de respect la derby-ul cu CFR

După 0-1 la pauză, U Cluj a făcut o a doua repriză perfectă și a câștigat cu 3-1 restanța din etapa a 4-a a SuperLigii. Ultimul gol al întâlnirii a fost marcat de Issouf Macalou în minutul 71, după o centrare venită de la veteranul Alex Chipciu.

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După ce a marcat, atacantul ivorian a sărbătorit reușita alături de colegii săi în fața peluzei pline cu fanii ”studenților”. În învălmășeala creată, fanionul de la colțul terenului, cu însemnele clubului CFR, a ajuns pe jos, de unde a fost luat de Andrei Gheorghiță.

Arbitrul Horia Mladinovici a observat momentul și i-a cerut jucătorului de la U Cluj aflat la încălzire să pună fanionul înapoi pe bățul de la colțul terenului. Ghoerghiță s-a făcut că pune fanionul la loc, dar când a observat că ”centralul” nu-l mai vede a aruncat steagul pe jos.

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Gestul său nu a rămas nesancționat de suporterii lui CFR Cluj, însă a fost primit cu aplauze de ultașii ”șepcilor roșii”. Ovaționat de aceștia, Gheorghiță le-a făcut semne de bucurie și și-a pus mâna la piept în dreptul siglei lui U Cluj.

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Derby-ul Clujului, întrerupt în prima repriză

Imediat după ce CFR Cluj a deschis scorul prin Stefan Drazic, suporterii lui U Cluj a aprins zeci de torțe în peluză și apoi au început să le arunce pe teren. Una dintre acestea a fost luată chiar de atacantul sârb, care s-a bucurat ostentativ în fața fanilor ”șepcilor roșii”.

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În Gruia a fost o adevărată ploaie de torțe, fumigene și petarde, iar arbitrul Horia Mladinovici a fost nevoit să întrerupă jocul pentru aproximativ două minute din cauza fumului dens care nu permitea o vizibilitatea prea bună.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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