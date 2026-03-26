Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Nu s-a văzut la TV: Ianis Hagi, certat de Mircea Lucescu! „Chiar la schimbare i-a făcut observațiile!”

Ianis Hagi a fost certat în momentul înlocuirii de către Mircea Lucescu. Jurnaliștii FANATIK au remarcat un aspect ce nu a fost difuzat în transmisiune directă.
Cristi Coste, Iulian Stoica
26.03.2026 | 23:59
EXCLUSIV FANATIK
Ianis Hagi, certat de Mircea Lucescu în Turcia - România 1-0. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Deși fanii români sperau la un rezultat pozitiv în acest baraj, echipa națională a fost învinsă la limită, 0-1, de Turcia. Elevii lui Mircea Lucescu nu au arătat siguranță în joc, iar în anumite momente au părut afectați de presiune. Ianis Hagi, căpitanul „tricolorilor”, nu a impresionat la Istanbul, iar jucătorul a fost certat ulterior de „Il Luce”.

Ianis Hagi, certat de Mircea Lucescu în Turcia – România 1-0

Ianis Hagi a fost înlocuit de către Mircea Lucescu în minutul 71 al întâlnirii. După ce Nicolae Stanciu a fost introdus pe teren, Hagi Jr. a fost certat de către selecționer. Cristi Coste, într-o intervenție în direct la FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit că liderul „tricolorilor” nu a scăpat de reproșurile lui „Il Luce”.

ADVERTISEMENT

„Ionuț Radu, așteptat de mulți jurnaliști ca să explice ce s-a întâmplat cu problema lui, a lansat un mesaj interesant pe final pentru ziariști și pentru suporteri: ‘Vreau să fiți alături noi până la final, pentru că și noi suntem români, cum și voi sunteți români, și o să vedeți că noi o să vă aducem bucurii, nu doar dezamăgiri’. Acesta fost mesajul lui Ionuț Radu. Au fost triști toți!

Pe Ianis Hagi nu l-am văzut, recunosc! A spus Marian Popovici, colegul meu, că a fost extrem de supărat. Nu știu dacă s-a văzut pe transmisia TV, însă Ianis a fost certat de către Mircea Lucescu când a fost înlocuit cu Nicolae Stanciu”, a transmis Cristi Coste.

ADVERTISEMENT
Cum s-a produs momentul

În continuare, jurnalistul FANATIK a transmis că Ianis Hagi a ascultat cu atenție sfaturile oferite de selecționer, ca ulterior să meargă pe banca de rezerve. Cristi Coste a expus că discuția a durat preț de câteva zeci de scunde, iar Hagi Jr. a luat în serios fiecare detaliu tactic oferit de antrenor.

ADVERTISEMENT
„I-a oferit Mircea Lucescu câteva observații la marginea terenului. Ianis a stat, a ascultat, și după a mers pe bancă. După meci a plecat supărat și cu capul în pământ. A fost certat bine de Lucescu  după schimbare, au fost 5-10 secunde în care Lucescu a explicat, Ianis a ascultat și după a mres la bancă. Lucescu a făcut pe loc observațiile, în minutul 71”, a conchis Cristi Coste.

ADVERTISEMENT
  • 1,8 milioane de euro este cota lui Ianis Hagi
  • 52 de selecții și 8 goluri a adunat „Prințul” sub „tricolor”

Cristi Coste, dezvlăuiri după Turcia - România 1-0

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Legenda Stelei acuză că un coleg al său a fost 'lucrat' pentru a...
iamsport.ro
Legenda Stelei acuză că un coleg al său a fost 'lucrat' pentru a i se face loc lui Gică Hagi: 'Întrebați-l pe Iordănescu!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!