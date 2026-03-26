Nu s-a văzut la TV: Ianis Hagi, certat de Mircea Lucescu! „Chiar la schimbare i-a făcut observațiile!”

Deși fanii români sperau la un rezultat pozitiv în acest baraj, echipa națională a fost învinsă la limită, 0-1, de Turcia. Elevii lui Mircea Lucescu nu au arătat siguranță în joc, iar în anumite momente au părut afectați de presiune. Ianis Hagi, căpitanul „tricolorilor”, nu a impresionat la Istanbul, iar jucătorul a fost certat ulterior de „Il Luce”.

Ianis Hagi, certat de Mircea Lucescu în Turcia – România 1-0

Ianis Hagi a fost înlocuit de către Mircea Lucescu în minutul 71 al întâlnirii. După ce Nicolae Stanciu a fost introdus pe teren, Hagi Jr. a fost certat de către selecționer. la FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit că liderul „tricolorilor” nu a scăpat de reproșurile lui „Il Luce”.

„Ionuț Radu, așteptat de mulți jurnaliști ca să explice ce s-a întâmplat cu problema lui, a lansat un mesaj interesant pe final pentru ziariști și pentru suporteri: ‘Vreau să fiți alături noi până la final, pentru că și noi suntem români, cum și voi sunteți români, și o să vedeți că noi o să vă aducem bucurii, nu doar dezamăgiri’. Acesta fost mesajul lui Ionuț Radu. Au fost triști toți!

Pe Ianis Hagi nu l-am văzut, recunosc! A spus Marian Popovici, colegul meu, că a fost extrem de supărat. Nu știu dacă s-a văzut pe transmisia TV, însă Ianis a fost certat de către Mircea Lucescu când a fost înlocuit cu Nicolae Stanciu”, a transmis Cristi Coste.

Cum s-a produs momentul

În continuare, jurnalistul FANATIK a transmis că , ca ulterior să meargă pe banca de rezerve. Cristi Coste a expus că discuția a durat preț de câteva zeci de scunde, iar Hagi Jr. a luat în serios fiecare detaliu tactic oferit de antrenor.

„I-a oferit Mircea Lucescu câteva observații la marginea terenului. Ianis a stat, a ascultat, și după a mers pe bancă. După meci a plecat supărat și cu capul în pământ. A fost certat bine de Lucescu după schimbare, au fost 5-10 secunde în care Lucescu a explicat, Ianis a ascultat și după a mres la bancă. Lucescu a făcut pe loc observațiile, în minutul 71”, a conchis Cristi Coste.

1,8 milioane de euro este cota lui Ianis Hagi

52 de selecții și 8 goluri a adunat „Prințul” sub „tricolor”