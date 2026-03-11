Nu s-a văzut la TV! Imagini șocante cu bătaia generală de la Rapid – Petrolul! Poliția a venit cu precizări după ce a făcut mai multe percheziții domiciliare. Video

ADVERTISEMENT

Poliția a venit cu noi precizări după ce în cursul zilei de marți a efectuat mai multe percheziții domiciliare la suporteri ai celor de la Petrolul Ploiești, ca urmare a evenimentelor în care aceștia au luat parte cu ocazia meciului disputat recent de echipa lor în Giulești cu Rapid.

Imagini în premieră cu violențele de la Rapid – Petrolul

Atunci, mai exact pe data de 6 februarie, , iar jandarmii prezenți în stadion au intervenit în forță, inclusiv cu gaze lacrimogene, pentru a opri conflictul care la un moment dat devenise destul de violent.

Deși a fost vorba deci despre un „război intern”, o chestiune asumată de taberele în cauză așadar, în care doar petroliștii au fost implicați, și, în mod așteptat, nu au fost depuse plângeri penale în acest sens, autoritățile de forță ale statului român tot au considerat că este nevoie de sancțiuni dure în această situație.

Așa că poliția s-a autosesizat, , semn clar că respectivii se află în prezent în centrul unor anchete și astfel riscă anumite pedepse de natură penală.

Un tânăr în scaun cu rotile a fost prins în conflictul dintre suporterii ploieșteni

Iar acum reprezentanții Poliției Române au simțit nevoia să explice de ce s-a considerat că era nevoie de o astfel de intervenție în forță. Prin intermediul unui clip video publicat pe pagina oficială de Facebook a instituției, au fost prezentate în premieră imagini de la bătaia respectivă, din care reiese că au existat atunci și victime colaterale.

Mai exact, un tânăr aflat în scaun cu rotile, extrem de speriat în mod vizibil de acele evenimente, a fost prins alături de însoțitorii săi în mijlocul fanilor care se luptau între ei în acele momente.

Mesajul transmis de Poliția Română

În mod evident, în mesajul atașat filmării respective, Poliția Română a dorit să atragă atenția cu privire la aceste situații care riscă să degenereze și să atragă consecințe negative asupra unor oameni fără vreo implicare în astfel de chestiuni:

„S-au bătut în tribune fără să le pese că lângă ei era un copil în scaun cu rotile. Acum, imaginează-ți că tu ai venit la meci cu copilul tău. Cum ți se pare toată scena asta? Ce vedeți în imagini pare un conflict între suporteri. Dar în tribune nu erau doar galerii. Erau familii, copii, oameni care au venit la stadion pentru bucuria jocului.

În astfel de momente, violența nu lovește doar adversarii. Poate răni oameni complet nevinovați. Fotbalul înseamnă pasiune. Dar pasiunea nu înseamnă violență. Cei care au ales scandalul au fost identificați și sancționați. Pentru că stadionul trebuie să rămână un loc al bucuriei, nu al fricii”.