Sport

Nu s-a văzut la TV! Imagini șocante cu bătaia generală de la Rapid – Petrolul! Poliția a venit cu precizări după ce a făcut mai multe percheziții domiciliare. Video

Poliția a prezentat noi imagini cu bătaia generală de la Rapid - Petrolul! Un copil aflat în scaun cu rotile, prins în mijlocul evenimentelor. Video
Catalin Oprea
11.03.2026 | 21:15
Nu sa vazut la TV Imagini socante cu bataia generala de la Rapid Petrolul Politia a venit cu precizari dupa ce a facut mai multe perchezitii domiciliare Video
ULTIMA ORĂ
Noi imagini cu incidentele de la Rapid - Petrolul. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Poliția a venit cu noi precizări după ce în cursul zilei de marți a efectuat mai multe percheziții domiciliare la suporteri ai celor de la Petrolul Ploiești, ca urmare a evenimentelor în care aceștia au luat parte cu ocazia meciului disputat recent de echipa lor în Giulești cu Rapid.

Imagini în premieră cu violențele de la Rapid – Petrolul

Atunci, mai exact pe data de 6 februarie, fanii „lupilor galbeni” s-au bătut între ei, iar jandarmii prezenți în stadion au intervenit în forță, inclusiv cu gaze lacrimogene, pentru a opri conflictul care la un moment dat devenise destul de violent.

ADVERTISEMENT

Deși a fost vorba deci despre un „război intern”, o chestiune asumată de taberele în cauză așadar, în care doar petroliștii au fost implicați, și, în mod așteptat, nu au fost depuse plângeri penale în acest sens, autoritățile de forță ale statului român tot au considerat că este nevoie de sancțiuni dure în această situație.

Așa că poliția s-a autosesizat, iar în cursul zilei de marți a efectuat în colaborare cu jandarmeria mai multe percheziții domiciliare la persoane implicate în acel conflict, semn clar că respectivii se află în prezent în centrul unor anchete și astfel riscă anumite pedepse de natură penală.

ADVERTISEMENT
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia...
Digi24.ro
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți

Un tânăr în scaun cu rotile a fost prins în conflictul dintre suporterii ploieșteni

Iar acum reprezentanții Poliției Române au simțit nevoia să explice de ce s-a considerat că era nevoie de o astfel de intervenție în forță. Prin intermediul unui clip video publicat pe pagina oficială de Facebook a instituției, au fost prezentate în premieră imagini de la bătaia respectivă, din care reiese că au existat atunci și victime colaterale.

Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea...
Digisport.ro
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
ADVERTISEMENT

Mai exact, un tânăr aflat în scaun cu rotile, extrem de speriat în mod vizibil de acele evenimente, a fost prins alături de însoțitorii săi în mijlocul fanilor care se luptau între ei în acele momente.

Mesajul transmis de Poliția Română

În mod evident, în mesajul atașat filmării respective, Poliția Română a dorit să atragă atenția cu privire la aceste situații care riscă să degenereze și să atragă consecințe negative asupra unor oameni fără vreo implicare în astfel de chestiuni:

ADVERTISEMENT

„S-au bătut în tribune fără să le pese că lângă ei era un copil în scaun cu rotile. Acum, imaginează-ți că tu ai venit la meci cu copilul tău. Cum ți se pare toată scena asta? Ce vedeți în imagini pare un conflict între suporteri. Dar în tribune nu erau doar galerii. Erau familii, copii, oameni care au venit la stadion pentru bucuria jocului.

În astfel de momente, violența nu lovește doar adversarii. Poate răni oameni complet nevinovați. Fotbalul înseamnă pasiune. Dar pasiunea nu înseamnă violență. Cei care au ales scandalul au fost identificați și sancționați. Pentru că stadionul trebuie să rămână un loc al bucuriei, nu al fricii”. 

Mirel Rădoi are doar trei adversare pentru barajul de cupe europene! Cu ce...
Fanatik
Mirel Rădoi are doar trei adversare pentru barajul de cupe europene! Cu ce echipe se luptă FCSB
Sporting CP – Dinamo București, live în etapa a 14-a din Liga Campionilor...
Fanatik
Sporting CP – Dinamo București, live în etapa a 14-a din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii”, la ultimul meci din competiție în acest sezon
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător...
Fanatik
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi păcat!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dinamo l-a legitimat pe fotbalistul 'de Real Madrid sau Manchester City'! Ar putea...
iamsport.ro
Dinamo l-a legitimat pe fotbalistul 'de Real Madrid sau Manchester City'! Ar putea debuta în fața Rapidului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!