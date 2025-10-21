Nu s-a văzut la TV: imaginile cu Alex Dobre înainte de Dinamo – Rapid 0-2. Ce a făcut căpitanul din Giulești

ADVERTISEMENT

Fotbalistul celor de la Rapid, care a fost implicat într-un moment regretabil înainte de derby, când a înjurat în văzul tuturor echipa Dinamo, și-a motivat colegii când se pregăteau să iasă pe teren pentru a începe partida.

Alex Dobre, discurs motivațional înainte de Dinamo – Rapid. 0-2 Mesajul pentru fotbaliștii lui Gâlcă care a răsunat pe Arena Națională

Alexandru Dobre le-a spus acestora că trebuie să fie o echipă unită și să joace cu inima pentru a putea să triumfe într-un astfel de meci. Discursul său pare că a avut efect, asta după ce giuleștenii s-au impus în duelul de pe Arena Națională, 2-0, după golurile ce au purtat numele lui Eddy Gnahore (autogol) și Cristi Manea.

„Băieți, un derby are o semnificație aparte. Unde picioarele nu ajung ajunge inima. Jucați pentru ce iubiți mai mult, pentru familia voastră, copiii voștri, pentru voi, pentru visul vostru. Nu uitați, un individ îți câștigă un meci, echipa îți câștigă un campionat.

Luptați unul pentru celălalt. Ne întoarcem aici fericiți, bucuroși, sărbătorim împreună. De la prima minge ăștia trebuie să ne simtă că suntem prezenți aici. Am cea mai mare încredere în voi, că în seara asta, împreună, toți, și pe cei din tribune îi reprezentăm”, a fost discursul lui Alex Dobre, într-un

Cum s-a terminat scandalul în care Alex Dobre a fost implicat înainte de derby. Gestul făcut de fotbalist după Dinamo – Rapid 0-2

La finalul partidei de pe Arena Națională, când toți jucătorii de la Rapid s-au dus la galerie, Alex Dobre a venit în jumătatea de teren a lui Dinamo și a discutat cu Florentin Petre și Zeljko Kopic. Internaționalul român și-a prezentat scuzele pentru înainte de meci, iar toată conversația s-a încheiat cu o îmbrățișare și o împăcare între cei menționați.

Suporterii lui Dinamo l-au taxat însă și l-au luat în primire încă de la încălzire. Aceștia l-au înjurat și i-au transmis toate „gândurile bune”, iar la fiecare atingere de balon a fost huiduit de cei peste 30.000 de dinamoviști de pe stadion. Interesant este că în momentul în care mergea la autocar, după meci, Dobre a avut un scurt dialog cu un fan: ‘Să nu mai înjuri Dinamo!’, i-a spus acesta, după care a venit replica jucătorului: ‘Nu mai înjur, gata’.