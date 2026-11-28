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FCSB s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Csikszereda, însă nu toți fotbaliștii lui Laurențiu Reghecampf au avut motive de bucurie la finalul confruntării. Ofri Arad (28 de ani) a fost protagonistul unui moment extrem de neplăcut pentru orice fotbalist, când antrenorul l-a schimbat după doar 32 de minute petrecute pe teren. Colegii săi de la FCSB nu au rămas însă indiferenți.

Ce nu s-a văzut la TV după FCSB – Csikszereda 2-0. Ofri Arad, consolat de colegi

Ofri Arad intrat la pauza meciului cu ciucanii, dar a fost schimbat după doar 32 de minute, când Reghecampf l-a înlocuit cu Aymen Boutoutaou. Denis Drăguș a comentat situația mijlocașului israelian. La finalul partidei, Arad a fost , cât .

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Imaginile serii au venit însă după fluierul final al întâlnirii din Ghencea. Jucătorii lui Laurențiu Reghecampf au lăsat pentru câteva clipe deoparte bucuria victoriei și au mers să-l consoleze pe Ofri Arad.

Roș-albaștrii au dat dovadă de solidaritate și au ținut să-i fie alături israelianului, care a avut parte de o seară pe care, cu siguranță, și-ar fi dorit să o încheie altfel.

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Denis Drăguș nu l-a uitat pe Arad

Într-o seară în care gestul de colegialitate al fotbaliștilor lui Laurențiu Reghecampf nu a trecut neobservat. Majoritatea jucătorilor roș-albaștrilor au demonstrat că sunt conștienți de cât de dificil poate fi un asemenea episod pentru un coleg și au încercat să-l încurajeze pe internaționalul israelian.

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„Arad este un jucător important pentru noi. Cum am spus, am devenit un grup unit. Dacă unul dintre noi are o problemă, este important să fim alături de el. Până la urmă, a fost un moment mai neplăcut, dar cu toții am trecut prin asta. Cu siguranță, ne va ajuta în viitor. Cred că este un jucător de calitate pentru echipa noastră”, a declarat Denis Drăguș, după FCSB – Csikszereda 2-0.

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