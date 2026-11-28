FCSB s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Csikszereda, însă nu toți fotbaliștii lui Laurențiu Reghecampf au avut motive de bucurie la finalul confruntării. Ofri Arad (28 de ani) a fost protagonistul unui moment extrem de neplăcut pentru orice fotbalist, când antrenorul l-a schimbat după doar 32 de minute petrecute pe teren. Colegii săi de la FCSB nu au rămas însă indiferenți.
Ofri Arad intrat la pauza meciului cu ciucanii, dar a fost schimbat după doar 32 de minute, când Reghecampf l-a înlocuit cu Aymen Boutoutaou. Denis Drăguș a comentat situația mijlocașului israelian. La finalul partidei, Arad a fost criticat atât de antrenorul prinicpal, cât și de patronul Gigi Becali.
Imaginile serii au venit însă după fluierul final al întâlnirii din Ghencea. Jucătorii lui Laurențiu Reghecampf au lăsat pentru câteva clipe deoparte bucuria victoriei și au mers să-l consoleze pe Ofri Arad.
Roș-albaștrii au dat dovadă de solidaritate și au ținut să-i fie alături israelianului, care a avut parte de o seară pe care, cu siguranță, și-ar fi dorit să o încheie altfel.
Într-o seară în care Denis Drăguș a spart gheața în tricoul fostei campioane, iar FCSB a câștigat cu 2-o în fața ciucanilor, gestul de colegialitate al fotbaliștilor lui Laurențiu Reghecampf nu a trecut neobservat. Majoritatea jucătorilor roș-albaștrilor au demonstrat că sunt conștienți de cât de dificil poate fi un asemenea episod pentru un coleg și au încercat să-l încurajeze pe internaționalul israelian.
„Arad este un jucător important pentru noi. Cum am spus, am devenit un grup unit. Dacă unul dintre noi are o problemă, este important să fim alături de el. Până la urmă, a fost un moment mai neplăcut, dar cu toții am trecut prin asta. Cu siguranță, ne va ajuta în viitor. Cred că este un jucător de calitate pentru echipa noastră”, a declarat Denis Drăguș, după FCSB – Csikszereda 2-0.
Punctele sunt cele mai importante. Aveam nevoie de ele pentru încredere și pentru lupta la play-off. Trebuie să marcăm cât mai multe goluri în fiecare meci. Astăzi am marcat mă bucur, însă victoria este cea mai importantă. Mă bucur pentru Denis Drăguș. Este un jucător bun, avea nevoie de un gol pentru încredere. Sper să marcheze mai mult, dacă se poate în fiecare meci. Este un jucător bun. Trebuie să menținem această formă și să câștigăm. Orice meci este important. L-am consolat pe Arad, nu este ușor. A intrat pe teren și a fost schimbat după câteva minute, dar face parte din fotbal. Se pregătește pentru următorul meci și sunt sigur că poate să o facă mai bine pe viitor” – Joyskim Dawa