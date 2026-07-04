Nu s-a văzut la TV! Indicația de geniu a lui Scaloni, pe model NBA, care a dus la golul lui Messi din Argentina – Insulele Capului Verde. Video

ADVERTISEMENT

Lionel Scaloni (48 de ani) a ieșit în evidență în meciul Argentina – Insulele Capului Verde din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial exact când echipa sa avea nevoie cel mai mult. În prima repriză, la scorul de 0-0, jocul sud-americanilor suferea teribil. Lionel Messi (39 de ani) și colegii săi încercau să desfacă apărarea adversă prin pase scurte, iar această abordare întârzia să dea rezultatele scontate.

Ce le-a spus Lionel Scaloni jucătorilor săi exact înainte ca Messi să deschidă scorul în Argentina – Insulele Capului Verde

Astfel, în timpul pauzei de hidratare de la jumătatea primei reprize, pe model NBA, selecționerul Argentinei a folosit minutele respective pentru a le oferi jucătorilor săi indicații suplimentare. Într-un clip video pus la dispoziție de jurnaliștii de la TyC Sports, se poate observa cum Scaloni le-a cerut la un moment dat fundașilor săi centrali, în special lui Lisandro Martinez (28 de ani), să schimbe abordarea.

ADVERTISEMENT

Mai exact, să încerce să surprindă apărarea adversă cu pase lungi în flancul drept, spre Messi sau Molina. După doar câteva minute, exact acest lucru s-a întâmplat. În minutul 29, Martinez a lansat o minge lungă spre Lionel Messi în colțul careului naționalei din Insulele Capului Verde, s-a demarcat excelent și și-a pierdut adversarul, a preluat perfect și l-a învins pe deja celebrul Vozinha cu o execuție elegantă, deschizând astfel scorul în această partidă.

Argentina s-a chinuit teribil cu Insulele Capului Verde

Așadar, odată cu acest gol, părea că urma ca Argentina să rezolve ușor soarta calificării în optimile de finală. Nu a fost deloc așa însă. În minutul 59, Deroy Duarte a reușit să egaleze pentru Insulele Capului Verde. Nu s-a mai înscris până la finalul celor 90 de minute, astfel încât s-a intrat în prelungiri. Acolo, Lisandro Martinez a marcat un gol superb în minutul 92.

ADVERTISEMENT

Părea așadar din nou că lucrurile urmau să intre pe făgașul așteptat de toată lumea în acest meci. Doar că, din nou, capoverdienii au reușit să uimească planeta și să egaleze iar, grație unui gol realmente de senzație înscris de Lopes Cabral în minutul 103. Egalitate din nou deci și ne pregăteam de loviturile de departajare, doar că, în minutul 111, Argentina a dat golul de 3-2 după o minge trimisă de Cristian Romero și deviată de Diney Borges și de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.