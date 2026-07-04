Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Nu s-a văzut la TV! Indicația de geniu a lui Scaloni, pe model NBA, care a dus la golul lui Messi din Argentina – Insulele Capului Verde. Video

Lionel Scaloni, indicație de geniu în meciul Argentina - Insulele Capului Verde din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial, pe modelul NBA! La scurt timp, Messi a marcat!
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.07.2026 | 05:30
Nu sa vazut la TV Indicatia de geniu a lui Scaloni pe model NBA care a dus la golul lui Messi din Argentina Insulele Capului Verde Video
ULTIMA ORĂ
Lionel Scaloni, indicații pentru jucătorii săi în timpul meciului Argentina - Insulele Capului Verde. Foto: Profimedia
ADVERTISEMENT

Lionel Scaloni (48 de ani) a ieșit în evidență în meciul Argentina – Insulele Capului Verde din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial exact când echipa sa avea nevoie cel mai mult. În prima repriză, la scorul de 0-0, jocul sud-americanilor suferea teribil. Lionel Messi (39 de ani) și colegii săi încercau să desfacă apărarea adversă prin pase scurte, iar această abordare întârzia să dea rezultatele scontate.

Urmăreşte Fanatik.ro în Discover Adaugă Fanatik.ro ca sursă preferată

Ce le-a spus Lionel Scaloni jucătorilor săi exact înainte ca Messi să deschidă scorul în Argentina – Insulele Capului Verde

Astfel, în timpul pauzei de hidratare de la jumătatea primei reprize, pe model NBA, selecționerul Argentinei a folosit minutele respective pentru a le oferi jucătorilor săi indicații suplimentare. Într-un clip video pus la dispoziție de jurnaliștii de la TyC Sports, se poate observa cum Scaloni le-a cerut la un moment dat fundașilor săi centrali, în special lui Lisandro Martinez (28 de ani), să schimbe abordarea.

ADVERTISEMENT

Mai exact, să încerce să surprindă apărarea adversă cu pase lungi în flancul drept, spre Messi sau Molina. După doar câteva minute, exact acest lucru s-a întâmplat. În minutul 29, Martinez a lansat o minge lungă spre Lionel Messi în colțul careului naționalei din Insulele Capului Verde, starul de la Inter Miami s-a demarcat excelent și și-a pierdut adversarul, a preluat perfect și l-a învins pe deja celebrul Vozinha cu o execuție elegantă, deschizând astfel scorul în această partidă. (AICI VIDEO cu indicațiile oferite de Lionel Scaloni jucătorilor săi înainte de gol)

Argentina s-a chinuit teribil cu Insulele Capului Verde

Așadar, odată cu acest gol, părea că urma ca Argentina să rezolve ușor soarta calificării în optimile de finală. Nu a fost deloc așa însă. În minutul 59, Deroy Duarte a reușit să egaleze pentru Insulele Capului Verde. Nu s-a mai înscris până la finalul celor 90 de minute, astfel încât s-a intrat în prelungiri. Acolo, Lisandro Martinez a marcat un gol superb în minutul 92.

ADVERTISEMENT
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa...
Digi24.ro
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO

Părea așadar din nou că lucrurile urmau să intre pe făgașul așteptat de toată lumea în acest meci. Doar că, din nou, capoverdienii au reușit să uimească planeta și să egaleze iar, grație unui gol realmente de senzație înscris de Lopes Cabral în minutul 103. Egalitate din nou deci și ne pregăteam de loviturile de departajare, doar că, în minutul 111, Argentina a dat golul de 3-2 după o minge trimisă de Cristian Romero și deviată de Diney Borges și și-a adjudecat în cele din urmă victoria și implicit calificarea în optimile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială
5.60 este acum cota BETANO pentru pronosticul „Argentina câștigă Campionatul Mondial”
S-a schimbat modificarea! Meciul Mexic – Anglia din optimile CM 2026 rămâne la...
Fanatik
S-a schimbat modificarea! Meciul Mexic – Anglia din optimile CM 2026 rămâne la ora stabilită inițial
Columbia – Ghana 1-0, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026
Fanatik
Columbia – Ghana 1-0, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026
A schimbat portarul și a pierdut! Mutarea dezastruoasă făcută de selecționerul Australiei înainte...
Fanatik
A schimbat portarul și a pierdut! Mutarea dezastruoasă făcută de selecționerul Australiei înainte de loviturile de departajare cu Egipt
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Radu Banciu, uluit: 'Cum Dumnezeu, bă?'
iamsport.ro
Radu Banciu, uluit: 'Cum Dumnezeu, bă?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!