Nu s-a văzut la TV! Ruptura din sânul naționalei: ce s-a întâmplat la gafa lui Ionuț Radu și golul lui Ianis Hagi

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a remarcat în primul rând faptul că portarul nu a fost consolat de coechipieri după

Gesturile care trădează o ruptură la echipa națională a României, între Ionuț Radu și colegii săi

În viziunea sa, această chestiune ar putea însemna că goalkeeper-ul nu ar fi chiar în cele mai bune relații cu ai săi colegi de la prima reprezentativă în acest moment.

„Eu citesc și așa. Cred că Ionuț Radu nu este jucător de grup. Nu am văzut un jucător să se ducă la el să-l…”, a spus Vivi Răchită.

Ce a făcut Ionuț Radu la golul lui Ianis Hagi

Imediat, această remarcă a fost completată de moderatorul Cristi Coste. El a semnalat ce a făcut Ionuț Radu pe gazon după ce , dar, în aceeași notă, și o anumită declarație făcută de portar la finalul meciului:

„La golul de 2-1, m-am uitat, a fost singurul care a rămas… Când a marcat Ianis Hagi pentru 2-1, toți jucătorii s-au dus la colțul terenului, toți 9, plus Ianis Hagi. Ionuț Radu s-a întors singur în poartă. Te duci și te bucuri cu ei. Mi-a rămas pe retină, toți s-au dus în colț să-l felicite pe Ianis, toți, erau toți cei 10 jucători. Era la mijlocul propriei jumătăți, s-a întors spre propria poartă, singur. Era golul de 2-1.

Iar după meci a fost acel mesaj: ‘Cei din Federație dacă vor să spună că sunt arogant, să nu mai dea în presă pe surse, să îmi spună mie în față. Mie mi s-a părut așa ca o răzbunare. El a ratat un moment. După acel turneu final de EURO de tineret cu semifinală în Italia în 2019, făcând pașii corecți, el trebuia să fie clar următorul portar al echipei naționale.

Și acum încearcă să recâștige trenul. El, un portar cu experiență, a apărat în Serie A, în Franța, a apărat în Anglia”.

Iar concluzia lui Vivi Răchită după prezentarea acestor chestiuni a fost una mai mult decât clară: „Înseamnă că e ceva. Înseamnă că la următoarea nu va mai fi chemat”.

