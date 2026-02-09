Sport

Nu s-a văzut la TV! Un fan a intrat pe teren în Super Bowl, a fost alergat de un jucător și totul s-a terminat cum nu se putea mai rău

Securitatea pentru Super Bowl este la un nivel excepțional, însă cu toate acestea și în acest an a existat un spectator care a reușit să pătrundă pe teren în timpul partidei.
Mihai Alecu
09.02.2026 | 05:37
Nu sa vazut la TV Un fan a intrat pe teren in Super Bowl a fost alergat de un jucator si totul sa terminat cum nu se putea mai rau
Fanul care a pătruns pe teren la Super Bowl a fost alergat de un jucător și s-a accidentat
Spectacolul de la Super Bowl include, de multe ori, și fani care-și doresc să fie în centrul atenției, iar duelul dintre New England Patriots și Seattle Seahawks a avut parte de un moment ce a produs zâmbete între spectatorii prezenți pe stadion.

Un fan a intrat pe teren la Super Bowl și urmează să ajungă la spital după ce a fost alergat de un jucător de la New England

În sfertul 4, când nu mai era mult de jucat din meci, un fan a păcălit vigilența oamenilor de ordine și a reușit să pătrundă pe teren. Fără tricou, cu un mesaj scris pe piept, acesta a sprintat timp de câteva secunde, iar un jucător de la New England Patriots și-a pierdut răbdarea și s-a dus să-l blocheze, pentru ca meciul să se reia cât mai repede.

În momentul în care era aproape să fie prins, toată distracția s-a terminat teribil pentru fanul ce a pătruns pe gazon. Acesta s-a prăbușit, ținându-se de coapsă, iar din câte se pare este vorba despre o accidentare musculară pe care a suferit-o în momentul în care sprinta.

Ce amendă va primi fanul intrat pe teren la Super Bowl

Astfel, pe lângă amendă, care este între 500 și 1000 de dolari, fanul intrat pe teren va fi nevoit să aibă și o perioadă de recuperare. Pe rețelele sociale au apărut și diverse scenarii care ar putea să fie favorabile pentru suporterul care a întrerupt Super Bowl.

Unii oameni sugerează că acesta ar putea să-l dea în judecată pe jucătorul de la New England Patriots care l-a alergat și practic a contribuit la accidentarea sa. „Dacă eram în locul lui deschideam un proces și ceream daune”, a fost remarca unui internaut.

Fanul care a câștigat 375,000 de dolari după ce a intrat pe teren la Super Bowl

La Super Bowl LV, un moment care avea să eclipseze pentru scurt timp chiar și dramatismul finalului de meci a fost intrarea neașteptată a unui suporter pe teren, îmbrăcat doar într-un costum roz distinctiv, care a fugit de la marginea terenului până aproape de zona de touchdown înainte de a fi oprit de forțele de securitate.

Cazul a atras rapid atenția nu doar pentru distracția prilejuită spectatorilor, ci și pentru un element bizar legat de pariuri sportive: bărbatul, identificat ulterior ca Yuri Andrade, a declarat că înaintea evenimentului a plasat un pariu pe ‘intrarea unui spectator pe teren’ și că acesta s-ar fi materializat în propriul său gest, ceea ce i-ar fi adus un câștig raportat de aproximativ 375,000 de dolari la cote de 7,50, după o miză de 50.000 de dolari.

