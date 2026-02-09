Nu s-a văzut la TV! Un fan a intrat pe teren în Super Bowl, a fost alergat de un jucător și totul s-a terminat cum nu se putea mai rău

Spectacolul de la Super Bowl include, de multe ori, și fani care-și doresc să fie în centrul atenției, iar duelul dintre New England Patriots și Seattle Seahawks a avut parte de un moment ce a produs zâmbete între spectatorii prezenți pe stadion.
În sfertul 4, când nu mai era mult de jucat din meci, un fan a păcălit vigilența oamenilor de ordine și a reușit să pătrundă pe teren. Fără tricou, cu un mesaj scris pe piept, acesta a sprintat timp de câteva secunde, iar un jucător de la New England Patriots și-a pierdut răbdarea și s-a dus să-l blocheze, pentru ca meciul să se reia cât mai repede.
În momentul în care era aproape să fie prins, toată distracția s-a terminat teribil pentru fanul ce a pătruns pe gazon. Acesta s-a prăbușit, ținându-se de coapsă, iar din câte se pare este vorba despre o accidentare musculară pe care a suferit-o în momentul în care sprinta.
Fan runs on the field of Super Bowl LIX pic.twitter.com/DMTnNFTmtV
— Luke Brenner (@TheLukeReport) February 9, 2026
Astfel, pe lângă amendă, care este între 500 și 1000 de dolari, fanul intrat pe teren va fi nevoit să aibă și o perioadă de recuperare. Pe rețelele sociale au apărut și diverse scenarii care ar putea să fie favorabile pentru suporterul care a întrerupt Super Bowl.
Unii oameni sugerează că acesta ar putea să-l dea în judecată pe jucătorul de la New England Patriots care l-a alergat și practic a contribuit la accidentarea sa. „Dacă eram în locul lui deschideam un proces și ceream daune”, a fost remarca unui internaut.
La Super Bowl LV, un moment care avea să eclipseze pentru scurt timp chiar și dramatismul finalului de meci a fost intrarea neașteptată a unui suporter pe teren, îmbrăcat doar într-un costum roz distinctiv, care a fugit de la marginea terenului până aproape de zona de touchdown înainte de a fi oprit de forțele de securitate.
Cazul a atras rapid atenția nu doar pentru distracția prilejuită spectatorilor, ci și pentru un element bizar legat de pariuri sportive: bărbatul, identificat ulterior ca Yuri Andrade, a declarat că înaintea evenimentului a plasat un pariu pe ‘intrarea unui spectator pe teren’ și că acesta s-ar fi materializat în propriul său gest, ceea ce i-ar fi adus un câștig raportat de aproximativ 375,000 de dolari la cote de 7,50, după o miză de 50.000 de dolari.