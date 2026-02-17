Nu s-a văzut la TV! Yamal, conflict cu un coechipier de la Barcelona în eșecul cu Girona. Video

ADVERTISEMENT

, 1-2, în deplasare, partidă în au ratat inclusiv un penalty în prima repriză, prin Lamine Yamal. Golul decisiv a venit în ultimele minute, din partea lui Fran Beltran.

Yamal, ceartă cu un coleg de la Barcelona la partida cu Girona

Formația antrenată de Hansi Flick se află într-o pasă proastă, asta după ce a pierdut meciul, 0-4, cu Atletico Madrid, în Cupa Spaniei, a venit un nou eșec, 1-2, cu Girona, în campionat. Duelul cu rivala catalană a fost unul plin de evenimente, cu ocazii uriașe pe care Barcelona le-a ratat și un gol decisiv venit în minutul 86.

Echeverri a avut o acțiune prelungită de atac, a driblat mai mulți adversari, a fost într-un duel cu Jules Kounde, la care francezul a cerut fault, însă faza a continuat și balonul a ajuns, în cele din urmă, la Fran Beltran, iar mijlocașul iberic a punctat cu un șut de la marginea careului. Lamine Yamal a fost surprins pe imagini imediat după gol cum îl certa pe Kounde pentru faptul că nu s-a ridicat de pe gazon și nu a participat la fază pentru a bloca șutul.

🚨💣 Barcelona bench drama: Lamine Yamal shouted at Jules Koundé and forced him to sit down the moment Girona scored the late winner. 😳😤 The young star was visibly furious in the heated exchange following the defeat. Clip circulating fast! — Topskills Sports UK (@topskillsportuk)

Scandal după meciul dintre Girona și Barcelona. Golul decisiv, marcat în condiții neregulamentare

Faza în care Kounde a cerut fault în atac se pare că a fost judecată greșit de către arbitru. Golul ar fi trebuit anulat, însă nici cei din camera VAR nu au considerat că e nevoie să intervină și să întoarcă decizia din teren.

„Îl calcă, iar golul nu ar fi trebuit să fie validat, pentru că este fault al lui Echeverri asupra lui Kounde. În plus, acel călcâi îl împiedică să mai poată reveni pentru a disputa faza. Și, de asemenea, ar fi trebuit să fie cartonaș galben pentru Echeverri, pentru intrare imprudentă”, a spus Iturralde Gonzalez, un fost arbitru spaniol.