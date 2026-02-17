Sport

Nu s-a văzut la TV! Yamal, conflict cu un coechipier de la Barcelona în eșecul cu Girona. Video

Barcelona a pierdut meciul cu Girona, 1-2, după un gol venit în minutul 86 din partea lui Fran Beltran, iar Lamine Yamal a avut o reacție nervoasă la adresa unui coleg.
Mihai Alecu
17.02.2026 | 19:00
Nu sa vazut la TV Yamal conflict cu un coechipier de la Barcelona in esecul cu Girona Video
ULTIMA ORĂ
Probleme între Kounde și Yamal, după meciul Girona - Barcelona
ADVERTISEMENT

Barcelona a pierdut meciul cu Girona, 1-2, în deplasare, partidă în care catalanii au ratat inclusiv un penalty în prima repriză, prin Lamine Yamal. Golul decisiv a venit în ultimele minute, din partea lui Fran Beltran.

Yamal, ceartă cu un coleg de la Barcelona la partida cu Girona

Formația antrenată de Hansi Flick se află într-o pasă proastă, asta după ce a pierdut meciul, 0-4, cu Atletico Madrid, în Cupa Spaniei, a venit un nou eșec, 1-2, cu Girona, în campionat. Duelul cu rivala catalană a fost unul plin de evenimente, cu ocazii uriașe pe care Barcelona le-a ratat și un gol decisiv venit în minutul 86.

ADVERTISEMENT

Echeverri a avut o acțiune prelungită de atac, a driblat mai mulți adversari, a fost într-un duel cu Jules Kounde, la care francezul a cerut fault, însă faza a continuat și balonul a ajuns, în cele din urmă, la Fran Beltran, iar mijlocașul iberic a punctat cu un șut de la marginea careului. Lamine Yamal a fost surprins pe imagini imediat după gol cum îl certa pe Kounde pentru faptul că nu s-a ridicat de pe gazon și nu a participat la fază pentru a bloca șutul.

ADVERTISEMENT
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o...
Digi24.ro
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții

Scandal după meciul dintre Girona și Barcelona. Golul decisiv, marcat în condiții neregulamentare

Faza în care Kounde a cerut fault în atac se pare că a fost judecată greșit de către arbitru. Golul ar fi trebuit anulat, însă nici cei din camera VAR nu au considerat că e nevoie să intervină și să întoarcă decizia din teren.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”

„Îl calcă, iar golul nu ar fi trebuit să fie validat, pentru că este fault al lui Echeverri asupra lui Kounde. În plus, acel călcâi îl împiedică să mai poată reveni pentru a disputa faza. Și, de asemenea, ar fi trebuit să fie cartonaș galben pentru Echeverri, pentru intrare imprudentă”, a spus Iturralde Gonzalez, un fost arbitru spaniol.

  • În urma eșecului cu Girona, cei de la Barcelona au căzut pe locul 2 și sunt în spatele lui Real Madrid, la două puncte.
Avocatul FCSB exultă după decizia CCR! Gigi Becali poate da lovitura în celebrul...
Fanatik
Avocatul FCSB exultă după decizia CCR! Gigi Becali poate da lovitura în celebrul dosar pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro cerut de CSA Steaua. Update exclusiv
WTA Dubai 2026. Sorana Cîrstea, calificare impresionantă în optimi. Câți bani a câștigat...
Fanatik
WTA Dubai 2026. Sorana Cîrstea, calificare impresionantă în optimi. Câți bani a câștigat și cu cine joacă mai departe
Selecţionerul României a plecat de la Craiova şi a fost înlocuit de Costică...
Fanatik
Selecţionerul României a plecat de la Craiova şi a fost înlocuit de Costică Buceschi. Prima reacţie a noului antrenor. Update exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Burleanu s-a întâlnit cu Bolojan și i-a cerut 75.000.000 € din bani publici!...
iamsport.ro
Burleanu s-a întâlnit cu Bolojan și i-a cerut 75.000.000 € din bani publici! Pentru ce vrea finanțare: 'Acum sunt în negocieri'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!