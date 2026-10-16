Nu scorul de la Craiova – Getafe i-a impresionat pe străini! Val de elogii la puțin timp după încheierea partidei

ADVERTISEMENT

Suporterii Universității Craiova au ținut să-l sărbătorească pe legendarul Gică Craioveanu (58 de ani) la partida cu Getafe. Coregrafia pregătită de Peluza Nord a impresionat și peste hotare, presa din străinătate aplaudând gestul superb.

Presa străină, dată pe spate de ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova – Getafe

Un idol pentru fanii din Bănie, Gică Craioveanu a avut parte de o primire extraordinară la întâlnirea cu Getafe. Fostului atacant , iar momentul a ajuns și în presa din Ungaria.

ADVERTISEMENT

”Getafe a sosit în România cu o serie de absențe, întâmpinată de 27.000 de spectatori și cu o transmisiune live spectaculoasă pe stadionul Ion Oblemenco. Fanii Craiovei i-au adus un omagiu lui Gheorghe Craioveanu, care a jucat pentru ambele cluburi”, a scris publicația .

Imagini și videoclipuri cu spectacolul formidabil făcut suporterii din Peluza Nord a Craiovei au apărut și pe mai multe pagini de socializare ale ultrașilor din străinătate și de la noi din țară. Vezi postările mai jos.

ADVERTISEMENT

Meciul a curs în stilul dorit de Getafe

Referitor strict la ceea ce s-a întâmplat în teren la , din prima etapă a grupei de Conference League, jurnaliștii maghiari au remarcat faptul că jocul nu a fost deloc unul spectaculos, acesta fiind stilul formației spaniole. ”Stilul de joc caracteristic spaniolilor a devenit rapid evident în meci, așa că au fost puține scene spectaculoase, dar românii au ratat cea mai periculoasă ocazie a primei reprize: Al-Hamlawi l-a lobat pe portar, dar mingea s-a dus și peste poartă.

ADVERTISEMENT

La pauză scorul a fost egal, dar apoi, în minutul 59, gheața s-a spart: după ce Cicâldau a recuperat mingea, atacantul palestinian al Craiovei, Assad Al-Hamlawi, a șutat la poartă de la 17 metri, iar mingea a trecut printre picioarele unui fundaș și s-a dus în colțul din stânga jos.

ADVERTISEMENT

Golul a zguduit echipa lui Bordalas. Deși reluarea lui Satriano a fost blocată de Popescu în minutul 77, patru minute mai târziu acesta a văzut cum bomba lui Nemanja Gudelj a aterizat în partea stângă a porții. În timpul rămas, Getafe nu a mai forțat, iar Craiova nu a mai putut schima scorul, astfel încât egalitatea a rămas pe tabelă”, a notat Nemzeti Sport.