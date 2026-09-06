„Nu se câștigă des așa!”. Euforie la Rapid după victoria dramatică de la Galați: ce au spus Pașcanu, Moruțan și Stojilkovic

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Filip Stojilkovic, atacantul adus în această vară din Serie B din Italia, recunoaște că se simte mai bine atunci când joacă în Giulești. Cât despre laudele primite de la specialiști, care-l apreciază pentru numărul mare de faze create cu ușurință, elvețianul nu se lasă impresionat.

Filip Stojilkovic, atacantul adus din Italia, nu este atent la ce spun criticii sau admiratorii

„Meci greu, teren greu, adversar greu. . Dau tot ce am, cât de mult pot. Unele meciuri sunt mai ușoare, altele mai grele. Vreau să ajut echipa cu sprinturile mele, cu energia mea. Nu ascult de alții. Am un antrenor care are încredere în mine. Mă simt mai bine în Giulești decât în deplasare”, a declarat Stojilkovic la Digi Sport.

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Alex Pașcanu a dezvăluit care a fost strategia sa la golul înscris din corner: a decis să stea pe loc

Eroul partidei, Alex Pașcanu, a dezvăluit cum a gândit faza în care a înscris golul victoriei. Practic, un corner executat impecabil pe centrul careului, de unde fundașul a trimis cu capul, fără șansă pentru portarul advers.

„A fost un meci greu, pe un teren foarte greu. . Știam că din 2008 n-am mai reușit să câștigăm aici. Știam și de rezultatele avute de celelalte echipe din play-off, s-au încurcat toate aici. Știam că o să fie un meci greu. Am crezut până la final și am fost răsplătiți.

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Tot meciul am încercat tot felul de demarcări. Mă ținea foarte bine numărul 5 al lor. La ultima fază am zis că rămân pe loc și, dacă dă aici, încerc să sar. A fost perfectă lovitura lui Oli. Din fericire, am reușit să o bag în poartă”, a completat Pașcanu.

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Olimpiu Moruțan e urmărit atent de Gheorghe Hagi, dar cere mai multă luciditate în atac

Ultimul cuvânt l-a avut Olimpiu Moruțan. Fotbalistul urmărit atent de selecționerul Gică Hagi e convins că puține echipe vor reuși să învingă la Galați, un teren foarte greu.

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„A fost un meci foarte dificil, cred că cel mai dificil din acest an. Așa am simțit în teren. Un meci foarte greu, cu o echipă care luptă pentru fiecare minge. După ce am văzut că avem un om în plus, am început să atacăm. Am avut și ocazii, dar nu am profitat de ele. Sperăm să fim mai lucizi în etapele viitoare.

Este bine că avem ocazii, dar nu mai dorim să câștigăm meciurile în minutul 90. Echipa se bucură în vestiar, dar campionatele sau meciurile se câștigă și după o fază fixă, la final de meci.

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Sunt mândru că sunt pe această listă. Sper să am meciuri foarte bune. Dacă Mister Hagi o să decidă, o să merg cu brațele deschise să dau totul pentru România. Mă simt din ce în ce mai bine. Sper să continui tot așa, să ajut echipa”, a declarat Moruțan.