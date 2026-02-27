Nu se lasă după scandalul de la derby-ul cu Rapid! Dinamo, un nou clip cu păsări înainte de meciul cu FC Argeș. Video

ADVERTISEMENT

Departamentul de comunicare al celor continuă să aibă o strategie clară, indiferent de discuțiile apărute. Aceștia au apelat din nou la inteligența artificială și au făcut un nou videoclip, tot cu un câine și tot cu niște elemente care au produs controverse.

Cum promovează Dinamo meciul cu FC Argeș. Continuă aceeași idee de la partida cu Rapid

Dinamoviștii dovedesc că nu au fost afectați de tevatura provocată de clipul postat înainte de meciul cu Rapid, atunci când un câine mirosea o pană de vultur, iar acum apelează din nou la un truc asemănător pentru a promova partida cu FC Argeș.

Pe conturile de social media ale clubului bucureștean a apărut un clip în care același câine vede cum niște vulturi, element ce face parte din stema celor de la FC Argeș, zboară în preajma Arenei Naționale, iar toată scena se termină cu patrupedul care este față în față cu un soldat care o reprezintă pe formația piteșteană.

Ce au spus cei de la Dinamo despre acuzațiile de rasism

Acuzați că au făcut totul într-o notă rasistă, înainte de meciul cu Rapid, cei de la Dinamo s-au apărat, prin

„Eu cred că cei care fac discriminare sunt tocmai cei care reinterpretează niște simboluri și mesaje care nu au nicio legătură cu discriminarea. Sunt cei care văd o pană maro și o transformă într-una neagră. Duc discuțiile în zonele în care îi poartă propriile gânduri. Din acest punct de vedere, ei sunt cei care discriminează.

Marketingul este o unealtă folosită nu de ieri, de azi. A devenit deja viral în România și nu mai poate fi ignorat. Cei care fac rău mediului online sau presei sportive sunt cei care interpretează anumite gesturi și le împing în zona discriminării”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo o poate lăsa pe FCSB în play-out

Duelul dintre Dinamo și FC Argeș din runda cu numărul 29 a stârnit discuții, însă din alt motiv față de cele care au fost la partida cu Rapid. De data aceasta totul se învârte în jurul rezultatului, în contextul în care o victorie a oaspeților le-ar garanta acestora locul de play-off.

Marea perdantă ar putea să fie, într-un final, marea rivală a lui Dinamo, FCSB. Trupa antrenată de Elias Charalambous ar avea nevoie ca FC Argeș să nu obțină mai mult de două puncte din partidele cu Dinamo (deplasare) și Unirea Slobozia (acasă).