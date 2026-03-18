Nu se mai ascund! Vedeta din România, vacanță cu antrenorul, după ce și-a lăsat iubitul, alături de care a stat nouă ani

ADVERTISEMENT

Irina Begu (35 ani), una dintre jucătoarele de tenis de top ale României, din ultimul deceniu, a făcut o schimbare radical în viața ei. Fosta jucătoare de top 20 WTA a lăsat tenisul pe locul doi, pentru a deveni mamă.

Irina Begu a fost cu Victor Crivoi în Sri Lanka

Irina a pus capăt unei relații de nouă ani cu fostul iubit, Răzvan Stănescu, care era și preparatorul ei.

ADVERTISEMENT

Deși sunt împreună de mai bine de un an, Begu și Crivoi au evitat să apară împreună, chiar dacă au fost multe indicii că relația lor e solidă. În cele din urmă, ei nu s-au mai ferit și au apărut împreună.

Irina Begu și Victor Crivoi au fost în vacanță în Sri Lanka, alături de un grup de prieteni. Între aceștia s-a aflat și Horia Tecău, care este nașul lui Crivoi, din căsnicia acestuia cu fosta soție. Victor Crivoi s-a separat de aceasta, după un mariaj din care au rezultat doi copii.

ADVERTISEMENT

Sportiva vrea să devină mamă

În luna noiembrie a anului trecut, Begu a anunțat că ia o pauză de tenis. „După o perioadă de reflecție, simt că sunt pregătită să împărtășesc această veste cu voi. Anul acesta m-am confruntat cu unele provocări legate de sănătate și energie. Am realizat că trebuie să îmi ascult corpul și să am mai multă grijă de mine.

ADVERTISEMENT

De aceea, după turneul de la Iași, am decis să iau o pauză de la tenis – fără să stabilesc un termen pentru revenire. Nu este un adio, ci doar o pauză, pentru a mă concentra pe sănătatea și starea mea de bine.

Sunt foarte recunoscătoare lui Victor Crivoi și Lucian Nicolescu pentru toți acești ani petrecuți împreună. Pentru sprijin, muncă și amintirile pe care le-am împărtășit. Vă mulțumesc că ați înțeles această nevoie a mea și vă doresc mult succes în colaborările viitoare!”, a anunțat Irina Begu, care ar vrea să devină mama cu antrenorul ei.

ADVERTISEMENT

Anul trecut a câștigat turneul WTA de la Iași

A fost al șaselea succes din carieră și primul câștigat de ea după o pauză de trei ani. Ultima oară se impusese la Palermo, în 2022. Irina a mai cucerit turneul de la București Open (2017), Brasil Tennis Cup (2016), Korea Open (2015) și Tashkent Open (2012). Ea mai are în palmares alte 9 titluri de campioană la dublu.

Total carierei sale, până la 35 de ani, cuprinde 523 de victorii și 363 de înfrângeri. Cea mai bună clasare a fost locul 22 mondial. Iar câștigurile ei din tenis se ridică la 8.871.336 dolari. E pe locul trei all-time din România, după Simona Halep și Sorana Cîrstea.