Nu se mai ascunde! Andreea Mantea, în tandrețuri cu iubitul. Bat clopote de nuntă?

Deși s-a zvonit că ar fi pus capăt relației, Andreea Mantea pare mai fericită ca oricând în compania bărbatului pentru care a ales să renunțe la emisiunea Puterea Dragostei și să revină în țară. Ba chiar a postat pe rețelele de socializare prima fotografie alături de el, iar fanii abia își mai încap în piele de bucurie.

Nu de alta, dar știu cât de greu i-a fost frumoasei brunete să își găsească jumătatea. Va reuși oare tânărul misterios să o convingă să renunțe pentru totdeauna la statutul de „burlăciță”? Încă nu știm, dar ipostazele în care au fost surprinși cei doi ne fac să credem că momentul mult așteptat se apropie cu pași repezi.

Dacă până nu demult încerca să își țină povestea de dragoste departe de ochii curioșilor, vedeta a decis acum să lase imaginile să vorbească de la sine. Cei doi s-au pozat în timp ce se îmbrățișau cu tandrețe și profitau din plin de ultima zi a vacanței petrecute împreună peste hotare.

Andreea Mantea a postat prima fotografie cu iubitul. Fanii visează deja la nunta anului

„Meriți să fii fericită. Mă bucur din tot sufletul”, „Să fii fericită, meriți, fată bună!”, „În sfârșit! Ne bucurăm pentru sufletul tău!” sunt doar câteva dintre sutele de mesaje prin care fanii și-au exprimat bucuria față de postarea Andreei Mantea.

Ar fi de prisos să mai spunem că au înroșit butonul de like și au distribuit masiv fotografia, rugând-o insistent pe brunetă să dezvăluie identitatea bărbatului care o face fericită. Chiar dacă nu s-a lăsat încă înduplecată, internauții sunt convinși că până la urmă îl vor cunoaște.

Vedeta a fost suspectă de cancer ovarian și s-a temut că nu va putea avea copii

Chiar dacă acum are tot ce și-ar putea dori o femeie, viața nu a fost întotdeauna în nuanțe de roz pentru Andreea Mantea. Din cauza unor probleme de sănătate care au măcinat-o ani buni, prezentatoarea Tv s-a temut că nu va putea trăi niciodată fericirea de a aduce pe lume propriul copil.

„S-a întâmplat, la un moment dat, în anumite relaţii, să ne dorim un copil. Nu ştiam dacă rămânem sau nu împreună, ideea e că ne doream, dar nu se întâmplă. Nu am dat atenţie la început, după care, încet, încet, lucrurile astea au început să încolţească şi să mă gândesc doar la treaba asta.

M-am trezit cu o problemă destul de urâtă, vorbesc acum de momentul în care eu eram suspectă de cancer ovarian şi urma să îmi scot unul din ovare. Era un cancer foarte agresiv şi creştea foarte repede.

Două zile mai târziu când am ajuns la spital pentru operaţie, chistul dispăruse. Se speriase şi medicul. Apoi am început să urmez un tratament care omora orice lucru care se aşeza acolo, un chist sau chiar o sarcina. De asta am fost cu atât mai surprinsă în momentul în care am aflat că am rămas însărcinată”, a dezvăluit Andreea Mantea într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă.

