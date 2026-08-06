Sport

Nu se mai feresc! Unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din lume și-a făcut publică relația cu iubita mai mare cu șase ani

Fotbalistul cotat la 150 de milioane de euro, care a câștigat tot ce se putea câștiga cu naționala la care joacă, are o relație cu un fotomodel mai mare decât el
Catalin Oprea
06.08.2026 | 07:20
Nu se mai feresc Unul dintre cei mai valorosi fotbalisti din lume sia facut publica relatia cu iubita mai mare cu sase ani
SPECIAL FANATIK
Alejandra Dorta este iubita lui Pedri FOTO instagram
ADVERTISEMENT

Pe cât este cunoscut ca fotbalist, campion european și mondial cu Spania, și de trei ori câștigător La Liga, cu FC Barcelona, pe atât de discret este Pedri în viața personală, deși e una dintre vedetele de top ale fotbalului mondial.

Pedri are o iubită cu șase ani mai mare

Mult timp, el a păstrat tăcerea în privința iubitei sale, limitându-se a spune doar că este „norocos în dragoste”. Această declarație a atras imediat atenția, iar comunitatea online a descoperit-o pe Alejandra Dorta, un model în vârstă de 29 de ani.

ADVERTISEMENT

Ea a apărut la un meci al Barcelonei, la finalul anului trecut, iar apoi a postat un videoclip despre care se presupune că a fost filmat acasă la Pedri. Apoi a dispărut de pe rețelele sociale. Acum însă, presupunerile au devenit certitudine, cei doi fiind împreună în vacanță. Au fost în China, unde Pedri a onorat o invitație după Mondiale, și acum petrec un sejur într-o insulă exotică.

Alejandra locuiește în fieful dușmanului de moarte

Pedri nu o mai ține ascunsă pe Alejandra, despre care s-a aflat că este din Tenerife și e mai mare cu aproape șase ani decât el. Fata locuiește în prezent la Madrid, unde l-a cunoscut pe Pedri prin intermediul unor prieteni comuni din lumea fotbalului.

ADVERTISEMENT
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză...
Digi24.ro
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare

Chiar și așa însă, Alejandra e destul de zgârcită cu informațiile despre ea. A fost văzută la Mondiale, în tribune, purtând tricoul cu numărul 20 al fotbalistului spaniol și a coborât pe gazon, alături de familia acestuia. Sporadic, a postat câteva poze cu iubitul ei, de la meciurile Spaniei.

ADVERTISEMENT
Micael Leandro a murit, după ce a fost împușcat în timpul meciului
Digisport.ro
Micael Leandro a murit, după ce a fost împușcat în timpul meciului

Fotbalistul Barcelonei e cotat la 150 de milioane de euro

Pedri, socotit anul trecut cel mai bun mijlocaș din lume, nu a avut un Mondial strălucit. A început turneul final ca titular, dar Luis de la Fuente a fost nemulțumit de prestația lui cu Portugalia, așa că l-a preferat pe Fabian Ruiz.

ADVERTISEMENT

Apoi, fotbalistul cotat la 150 de milioane de euro pe Transfermarkt a jucat doar 35 de minute cu Belgia, respectiv 12 minute cu Franța, fără realizări. În marea finală, însă, Pedri a intrat în locul lui Fabian Ruiz după o oră de joc și a avut o prestație excelentă, reușin să se reabiliteze. La numai 23 de ani, el are 49 de selecții și 6 goluri la națională, unde a debutat în 2021.

Sorana Cîrstea a început ultima reprezentație peste Ocean. Ce a făcut la debutul...
Fanatik
Sorana Cîrstea a început ultima reprezentație peste Ocean. Ce a făcut la debutul la Toronto
Postul lui Gică Hagi la echipa națională, în pericol!? Fostul selecționer al României...
Fanatik
Postul lui Gică Hagi la echipa națională, în pericol!? Fostul selecționer al României anunță: „Mi-aș dori să mă întorc. Vreau să reușesc o performanță mai bună”
Cine este Eva Olid, noua antrenoare a echipei feminine de fotbal de la...
Fanatik
Cine este Eva Olid, noua antrenoare a echipei feminine de fotbal de la Manchester United. A câștigat campionatul cu un club care acum 5 ani juca la amatori
Tags:
Parteneri
Incredibil! Ce salariu încasează Coubiș în a liga a doua din Anglia
iamsport.ro
Incredibil! Ce salariu încasează Coubiș în a liga a doua din Anglia
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de...
gsp.ro
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
Epava unei nave a ieșit la suprafață în Croația, iar
Antena3 CNN
Epava unei nave a ieșit la suprafață în Croația, iar "pietrele foametei", vechi de secole, au reapărut în Rin, în Germania
Dan Petrescu s-a decis
Digisport.ro
Dan Petrescu s-a decis
Beneficiile pepenelui galben pentru organism
Clever Media
Beneficiile pepenelui galben pentru organism
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat...
gsp.ro
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm...
zf.ro
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!