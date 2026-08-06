Nu se mai feresc! Unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din lume și-a făcut publică relația cu iubita mai mare cu șase ani

Pe cât este cunoscut ca fotbalist, campion european și mondial cu Spania, și de trei ori câștigător La Liga, cu FC Barcelona, pe atât de discret este Pedri în viața personală, deși e una dintre vedetele de top ale fotbalului mondial.
Mult timp, el a păstrat tăcerea în privința iubitei sale, limitându-se a spune doar că este „norocos în dragoste”. Această declarație a atras imediat atenția, iar comunitatea online a descoperit-o pe Alejandra Dorta, un model în vârstă de 29 de ani.
Ea a apărut la un meci al Barcelonei, la finalul anului trecut, iar apoi a postat un videoclip despre care se presupune că a fost filmat acasă la Pedri. Apoi a dispărut de pe rețelele sociale. Acum însă, presupunerile au devenit certitudine, cei doi fiind împreună în vacanță. Au fost în China, unde Pedri a onorat o invitație după Mondiale, și acum petrec un sejur într-o insulă exotică.
Pedri nu o mai ține ascunsă pe Alejandra, despre care s-a aflat că este din Tenerife și e mai mare cu aproape șase ani decât el. Fata locuiește în prezent la Madrid, unde l-a cunoscut pe Pedri prin intermediul unor prieteni comuni din lumea fotbalului.
Chiar și așa însă, Alejandra e destul de zgârcită cu informațiile despre ea. A fost văzută la Mondiale, în tribune, purtând tricoul cu numărul 20 al fotbalistului spaniol și a coborât pe gazon, alături de familia acestuia. Sporadic, a postat câteva poze cu iubitul ei, de la meciurile Spaniei.
Pedri, socotit anul trecut cel mai bun mijlocaș din lume, nu a avut un Mondial strălucit. A început turneul final ca titular, dar Luis de la Fuente a fost nemulțumit de prestația lui cu Portugalia, așa că l-a preferat pe Fabian Ruiz.
Apoi, fotbalistul cotat la 150 de milioane de euro pe Transfermarkt a jucat doar 35 de minute cu Belgia, respectiv 12 minute cu Franța, fără realizări. În marea finală, însă, Pedri a intrat în locul lui Fabian Ruiz după o oră de joc și a avut o prestație excelentă, reușin să se reabiliteze. La numai 23 de ani, el are 49 de selecții și 6 goluri la națională, unde a debutat în 2021.