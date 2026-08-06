Nu se mai feresc! Unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din lume și-a făcut publică relația cu iubita mai mare cu șase ani

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Pe cât este cunoscut ca fotbalist, campion european și mondial cu Spania, și de trei ori câștigător La Liga, cu FC Barcelona, pe atât de discret este , deși e una dintre vedetele de top ale fotbalului mondial.

Pedri are o iubită cu șase ani mai mare

Mult timp, el a păstrat tăcerea în privința iubitei sale, limitându-se a spune doar că este „norocos în dragoste”. Această declarație a atras imediat atenția, iar comunitatea online a descoperit-o pe Alejandra Dorta, un model în vârstă de 29 de ani.

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Ea a apărut la un meci al Barcelonei, la finalul anului trecut, iar apoi a postat un videoclip despre care se presupune că a fost filmat acasă la Pedri. Apoi a dispărut de pe rețelele sociale. Acum însă, presupunerile au devenit certitudine, cei doi fiind împreună în vacanță. Au fost în China, unde Pedri a onorat o invitație după Mondiale, și acum petrec un sejur într-o insulă exotică.

Alejandra locuiește în fieful dușmanului de moarte

Pedri nu o mai ține ascunsă pe Alejandra, despre care s-a aflat că este din Tenerife și e mai mare cu aproape șase ani decât el. Fata locuiește în prezent la Madrid, unde l-a cunoscut pe Pedri prin intermediul unor prieteni comuni din lumea fotbalului.

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Chiar și așa însă, Alejandra e destul de zgârcită cu informațiile despre ea. A fost văzută la Mondiale, în tribune, purtând tricoul cu numărul 20 al fotbalistului spaniol și a coborât pe gazon, alături de familia acestuia. Sporadic, a postat câteva poze cu iubitul ei, de la meciurile Spaniei.

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Fotbalistul Barcelonei e cotat la 150 de milioane de euro

Pedri, socotit anul trecut cel mai bun mijlocaș din lume, nu a avut un Mondial strălucit. A început turneul final ca titular, dar așa că l-a preferat pe Fabian Ruiz.

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Apoi, fotbalistul cotat la 150 de milioane de euro pe Transfermarkt a jucat doar 35 de minute cu Belgia, respectiv 12 minute cu Franța, fără realizări. În marea finală, însă, Pedri a intrat în locul lui Fabian Ruiz după o oră de joc și a avut o prestație excelentă, reușin să se reabiliteze. La numai 23 de ani, el are 49 de selecții și 6 goluri la națională, unde a debutat în 2021.