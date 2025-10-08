Nu se mai joacă meciul Universitatea Craiova – FCSB în Cupa României conform programului iniţial! Decizia FRF: Dinamo și Rapid, vizate și ele

Programul aglomerat al echipelor din România, care aduce o problemă pentru unele echipe, nevoite să joace fără o pauză mare, i-a făcut pe cei de la Universitatea Craiova să ceară amânarea etapei a 3-a din grupele Cupei României. Astfel, meciul oltenilor contra celor de la FRF urmează să aibă loc în 2026, în loc de 2025.
În ședința Comitetului Executiv al FRF de azi, 8 octombrie, s-a stabilit ca etapa a treia din faza grupelor Cupei României Betano, ediția 2025-2026, să se dispute pe 11 februarie 2026. Decizia a fost luată ca urmare a propunerii Departamentului Competiții, dat fiind faptul că Universitatea Craiova este calificată în grupele Europa Conference League, fiind imposibil ca echipa craioveană să poată evolua pe 17 decembrie 2025 în Cupa României, așa cum era programarea inițială. Pentru a ține cont de principiul echidistanței și pentru a oferi tuturor echipelor aceleași condiții, s-a hotărât însă ca toată etapa să se desfășoare pe 11 februarie 2026.
Astfel, toate echipele vor fi nevoite să-și schimbe programul pentru finalul de an, inclusiv alte două fruntașe din SuperLiga, Dinamo și Rapid. „Câinii” urmau să aibă, în luna decembrie, meciul contra celor de la Hermannstadt, în timp ce gruparea pregătită de Constantin Gâlcă urma să dea piept cu CFR Cluj, în deplasare. Un alt meci tare, care va avea loc în 2026, și nu în 2025, este cel dintre prim divizionarele U Cluj și Oțelul Galați.
Grupa A
CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina
Grupa B
Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Gloria Bistrița, CS Sănătatea Cluj
Grupa C
U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău
Grupa D
Dinamo, Hermannstadt, Farul, Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo
Etapa 1 urmează să aibă loc în perioada 28-29-30 octombrie 2025, în timp ce etapa 2 va fi în perioada 2-3-4 decembrie 2025. Acum, runda a 3-a a grupelor Cupei României nu mai are loc în perioada 16-17-18 decembrie, ci va fi în 10-11-12 februarie 2026. Urmează sferturile de finală, 3-4-5 martie 2026, după care semifinalele în 22-23 aprilie 2026, iar marea finală va fi 13 mai 2026.
Etapa 1: CSM Slatina – CFR Cluj, CSC Dumbrăvița – FC Rapid 1923, Metaloglobus – Campionii FC Argeș
Etapa 2: Metaloglobus – CFR Cluj, Campionii FC Argeș – FC Rapid 1923, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina
Etapa 3: CFR Cluj – FC Rapid 1923, CSM Slatina – Metaloglobus, CSC Dumbrăvița – Campionii FC Argeș
Etapa 1: CS Sănătatea – Universitatea Craiova, CS Gloria Bistrița – FCSB, UTA Arad – ACS Petrolul 52
Etapa 2: ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova, UTA Arad – FCSB, CS Sănătatea – CS Gloria Bistrița
Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, CS Sănătatea – ACS Petrolul 52, CS Gloria Bistrița – UTA Arad
Etapa 1: Metalul Buzău – Universitatea Cluj, Sporting Liești – Oțelul Galați, AFK Csikszereda – Sepsi OSK
Etapa 2: Sepsi OSK – Universitatea Cluj, AFK Csikszereda – Oțelul Galați, Sporting Liești – Metalul Buzău
Etapa 3: Universitatea Cluj – Oțelul Galați, Metalul Buzău – Sepsi OSK, Sporting Liești – AFK Csikszereda
Etapa 1: CS Dinamo București – Dinamo 1948, Concordia Chiajna – AFC Hermannstadt, AFC Botoșani – Farul Constanța
Etapa 2: Farul Constanța – Dinamo 1948, AFC Botoșani – AFC Hermannstadt, CS Dinamo București – Concordia Chiajna
Etapa 3: Dinamo 1948 – AFC Hermannstadt, CS Dinamo București – Farul Constanța, Concordia Chiajna – AFC Botoșani