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Constantin Schumacher (50 de ani), care a activat la Rapid atât ca fotbalist, cât și ca antrenor, e de părere că giuleștenii mai au nevoie de întăriri pentru a se lupta la titlu în actualul sezon din SuperLiga. Fostul mijlocaș a vorbit și despre partida pe care Rapid o va disputa vineri contra celor de la FC Argeș.

Constantin Schumacher, verdict dur despre șansele Rapidului la titlu

Constantin Schumacher a jucat la Rapid timp de patru sezoane (1999-2003), iar în perioada 2017-2018 a antrenat formația giuleșteană, alături de care a promovat din Liga a IV-a în divizia a treia, fiind înlocuit mai apoi chiar de Daniel Pancu. Fostul mijlocaș susține că lotul Rapidului nu este suficient de puternic pentru o luptă la titlu.

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„Pancu a schimbat atitudinea echipei, joacă până în ultimul minut. Asta s-a văzut în ultimele meciuri, pentru că au marcat pe final. În meciurile de acasă suporterii sunt prezenți și încurajează echipa, iar acest lucru este foarte important, sper să reușească să mențină acest ritm.

Nu cred că Rapid poate în acest moment să se bată la titlu, le mai trebuie cel puțin trei-patru jucători care să poată să facă diferența și care să facă din Rapid o echipă cu pretenții de titlu”, a afirmat Constantin Schumacher la . Tehnicianul o pregătește momentan pe SCM Râmnicu Vâlcea, formație .

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Constantin Schumacher a vorbit despre meciul Rapid – FC Argeș

se află momentan pe locul 2 în clasamentul SuperLigii, la două puncte în urma liderului Dinamo. În etapa a 10-a, giuleștenii vor primi vizita celor de la FC Argeș, partida urmând a se disputa vineri, de la ora 21:00. „FC Argeș în momentul ăsta are vreo nouă jucători accidentați, dintre care șase ar fi fost titulari.

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Este foarte greu pentru FC Argeș, cred că de abia așteaptă să treacă meciul ăsta și să vină pauza (n.r. pentru echipele naționale), iar atunci jucătorii accidentați vor reveni pentru următorul meci al sezonului”, a afirmat Constantin Schumacher.