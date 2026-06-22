Nu se transmite la TV? Ce oferte a primit Universitatea Craiova pentru meciul cu Vitebsk. Exclusiv

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Universitatea Craiova a avut parte de un sezon excelent în SuperLiga, elevii lui Filipe Coelho reușind să câștige titlul în SuperLiga și să iasă învingători în finala Cupei contra U Cluj. Cum au terminat pe primul loc în competiția internă, oltenii vor începe din turul 1 preliminar UEFA Champions League, acolo unde vor da peste ML Vitebsk.

Ce oferte a primit Universitatea Craiova pentru meciul cu ML Vitebsk

Aventura europeană a oltenilor va începe în Ungaria, în condițiile în care ML Vitebsk, campioana din Belarus, este nevoită să își dispute partidele pe teren neutru, în contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Returul va avea loc pe „Ion Oblemenco”, iar Universitatea Craiova a primit oferte importante pentru transmisiunea partidei.

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Din informațiile FANATIK, pe adresa Universității Craiova au venit solicitări din partea Voyo și Digi Sport. . Motivul? Platforma deținută de Pro TV dorește să transmită meciul doar online,

Spre deosebire de Voyo, Digi Sport va transmite partida pe TV dacă va câștiga licitația. Rămâne de văzut care va fi deznodământul negocierilor. Anii trecuţi, meciurile pe care Pro TV le-a transmis în cupele europene au putut fi urmărite doar online, pe Voyo, platformă care transmite în exclusivitate Premier League.

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Când au loc meciurile din „dubla” ML Vitebsk – Universitatea Craiova

UEFA a stabilit datele și orele la care vor avea loc cele două meciuri dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova. Partida tur va avea loc în Ungaria, este programată pe 8 iulie și va fi începe la ora locală 19:00 (n.r. – 20:00 în România). Returul se va desfășura o săptămână mai târziu, pe 15 iulie, de la ora 20:30.

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La nivelul valorii lotului, Universitatea Craiova are o cotă de piață foarte bună: 34,5 milioane de euro. În schimb, ML Vitebsk e de aproape trei ori mai slab cotată, adversara oltenilor fiind evaluată la nu mai puțin de 12,88 milioane de euro. Cu siguranță fanii din Bănie așteaptă cu nerăbdare debutul favoriților în Champions League.