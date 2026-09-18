ADVERTISEMENT

Dean Zandbergen a semnat cu Dinamo pe finalul perioadei de mercato din vară. Atacantul olandez a impresionat deja la primele jocuri în tricoul „câinilor” și a dezvăluit cum l-a convins Nuno Campos să aleagă echipa bucureșteană.

Dean Zandbergen a spus totul despre cum a ales Dinamo

Dean Zandbergen a semnat recent cu Dinamo, însă impactul său la echipă s-a simțit imediat. El a debutat în derby-ul câștigat cu FCSB, în care pe final de partidă. pentru „câini” a venit în etapa următoare, în poarta celor de la Csikszereda. Atacantul care a dezvăluit cum l-a convins Nuno Campos să vină la formația din „Ștefan cel Mare”, apreciindu-i transparența.

ADVERTISEMENT

„Nu știam la ce să mă aștept, nu știam deloc România, mai ales Bucureștiul sau Dinamo. OK, știam despre club, că este o istorie mare în spate, dar atât. După câteva conversații, chiar am devenit interesat să vin aici, dar în decizia mea a contat și discuția cu antrenorul. A fost sincer cu mine, mi-a spus ce dorește de la mine, dar și ce așteaptă de la echipă, cum dorește să progresăm și ce fac bine, ce pot învăța. Am avut o conversație foarte bună despre toate aceste detalii necesare în fotbal!”, a spus inițial Dean Zandbergen.

Dean Zandbergen, sincer despre acomodarea la Dinamo

Ulterior, atacantul a vorbit și despre cum se simte la actuala echipă, mărturisind că încă mai are nevoie de timp pentru a se acomoda în totalitate și pentru a da un verdict exact în ceea ce privește randamentul său. „Pare ușor să spui că m-am adaptat, însă abia am două săptămâni și mai am nevoie să mă integrez aici.

ADVERTISEMENT

E nevoie să cunosc mai bine jucătorii, dar și să învăț mai multe despre echipă. Cred că m-am descurcat bine în aceste două săptămâni, dar după o perioadă mai lungă aici vom ști exact” a mai spus Dean Zandbergen pentru

ADVERTISEMENT