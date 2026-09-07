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O delegație a Universității Craiova, din care au făcut parte Sorin Cârțu (70 de ani), portarul Pavlo Isenko (23 de ani) și mijlocașul Alexandru Iamandache (26 de ani), a fost prezentă la festivitatea de deschidere a anului școlar la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova. Președintele de onoare al campioanei României a vorbit despre meciul cu U Cluj și s-a pronunțat cu privire la situația primelor de obiectiv.

Sorin Cârțu și jucătorii Craiovei, prezenți la deschiderea anului școlar

Sorin Cârțu, Pavlo Isenko și Alexandru Iamandache au fost prezenți la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”, iar pentru președintele de onoare al Universității Craiova a fost un moment special, deoarece l-a revăzut pe fostul său elev de la Extensiv Craiova, Adrian Stroe, care este de mai mulți ani directorul instituției de învățământ. „I-am și zis, ‘Bine că ai trecut pe partea asta, ai rezolvat cu școala’. Dacă nu a făcut performanță în fotbal, face performanță ca director, ca profesor”, a spus oficialul grupării din Bănie.

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Apoi, Sorin Cârțu a vorbit despre situația de la Universitatea Craiova și a comentat informația conform căreia fotbaliștii de la gruparea din Bănie nu au primit primele pentru performanțele realizate în sezonul trecut. „E al cincilea meci pe care îl jucăm în decurs de 3-4 luni cu U Cluj. Va fi foarte greu. Avem aceleași obiective ca anul trecut și trebuie să le realizăm.

Nu intru în astfel de discuții (n.r. despre primele de obiectiv ale jucătorilor), pentru că nu știu care au fost înțelegerile între domnul Rotaru și jucători, între acționari și jucători, dar am înțeles că totul s-a rezolvat. Probabil a fost o chestie de timp. Eu nu am în contract prime de obiectiv”, a declarat Sorin Cârțu. Primele s-ar fi achitat pe 31 august, la peste 3 luni după finalul sezonului precedent, însă cei din conducerea clubului susțin că a existat un acord cu jucătorii în acest sens.

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Universitatea Craiova, cadou pentru elevi la meciul cu „U” Cluj

În prima zi a noului an școlar, primește vizita Universității Cluj în etapa a 8-a din Superliga, partida de pe „Ion Oblemenco” fiind programată începând cu ora 20:30. Gruparea din Bănie a anunțat că elevii au acces gratuit la duelul contra „șepcilor roșii”, formație cu care oltenii s-au luptat în sezonul trecut pentru titlu. Recent, actuala campioană a României a sărbătorit .

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