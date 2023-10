“Nu ştiu cât e de important să mă salvez de la retrogradare”. Dezvăluire şoc a unui patron din SuperLiga

FC Botoșani a ajuns la 3 înfrângeri consecutive și nu a reușit nicio victorie în actualul sezon. Cu Dan Alexa pe bancă, moldovenii nu dau semne de revenire și riscă să retrogradeze.

FC Botoșani e în criză, patronul Valeriu Iftime se gândește la ce e mai rău

“Eu spun o chestie și s-ar putea ca suporterii să nu mai fie așa de mândri. Nu știu cât de important este să ne salvăm de la retrogradare; important este să nu cădem într-o zonă a rușinii, a jenantului.

Nu bateți pe nimeni, dați-o încolo de fotbal. Chiar așa suntem. Atât și nimic mai mult. În rest, dacă vom ajunge în minutul nu știu care și vom retrograda, până la urmă, mai retrogradează și alții.

Puneți-vă în locul meu. Pe mine mă costă 2.700.000 de euro anul acesta, bani mulți, puțini, indiferent cât de bine ești. Să vă mai spun ceva. Nu ai nicio șansă să rămâi în Liga 1 cu bugetele existente, dacă nu dispui de 5 milioane de euro, bani cheltuiți”, a declarat Valeriu Iftime.

FC Botoșani nu a avut o campanie de transferuri de succes. Trupa lui Valeriu Iftime a încercat aducerea mai multor fotbaliști, dar s-a lovit de refuzul acestora. Printre ei se află și Radaslavescu.

FC Botoșani nu a reușit nicio victorie în acest sezon

“Dacă mă uit la locul 6, 8, 10 sau 14, ei primesc un milion maxim din drepturile TV. Trebuie să faci rost de bani de undeva, să vinzi imagini, fotbaliști, altfel nu îți ajunge. Ai nevoie de 2.500.000 anul viitor, plus 2.500.000, pentru că nu ai alternativă. Trebuie să ai un buget de 5-6 milioane, acesta e nivelul.

Banii vorbesc până la urmă. La echipele susținute de primării, este un pic mai ușor. Poți să ai o echipă de fotbal și să joci din bani publici, dar sunt tot 2 milioane jumătate pe an.

Anul trecut am trecut printr-o criză foarte mare cu Mihai Teja și nu am adus niciun fotbalist cu valoare și potențial pe piață. În orice caz, de aceea am spus că vreau să o reinventez cu Marius, dar nu a mers pentru că el nu avea licența necesară”, a completat Valeriu Iftime.

Botosani risca sa retrogradeze