”Nu știu câți bani am în cont!” Candidatul la prezidențiale care e dispus să cheltuiască și 5 milioane de dolari în campanie

John Ion Banu Muscel, candidat independent la alegerile prezidențiale, a făcut o declarație surprinzătoare în timpul emisiunii moderate de Denise Rifai pe FANATIK.ro, „Testul Puterii”. Acesta a spus că este dispus să investească până la 5 milioane de dolari în campania electorală, dacă va fi nevoie. Politicianul a declarat că nu are o limită clară, nu se gândește la un buget fix și nici nu pare să fie preocupat de cât cheltuiește, ci doar de cât e necesar ca să câștige.

John Ion Banu Muscel nu știe câți bani are în cont

Întrebat cât e dispus să bage în campanie, John Ion Banu Muscel a răspuns fără ezitare că nu are o limită. Spune că banii îi are din surse proprii, că nu are finanțatori și că tot ceea ce face e susținut din propriul buzunar. Cu toate că nu se consideră bogat,

Mai în glumă, mai în serios, John Ion Banu Muscel a declarat că doar cei care își numără banii știu exact câți au, iar el nu e în situația asta. Pe scurt, dacă va trebui să investească un milion, două sau chiar cinci, o va face, în funcție de cum evoluează lucrurile. Politicianul a declarat că va urmări reacțiile publicului, sondajele, chiar dacă nu are încredere în ele și sprijinul pe care îl simte din partea oamenilor, abia apoi va decide cât este dispus să cheltuiască.

„Un bun om politic trebuie să fie lipsit de grija zilei de mâine”

„Deci, un bun om politic trebuie în primul rând să fie lipsit de grija zilei de mâine. Pentru că numai atunci el se poate gândi la cei din jurul lui pentru care a fost ales. Mă întrebați cât sunt dispus? Va fi și vă răspund și acum. Sunt dispus să cheltuiesc progresiv în funcție de rezultatele mele în sondaje.

Deși nu dau prea mare importanță sondajele, sondajele pentru că sunt, cum se spune, destul de fake, destul de neadevărate, dar în funcție de ele, de percepția pe care o primesc, de percepția unui alt moderator ca dumneavoastră care nu va zâmbi foarte, foarte puternic la șansele mele, abia atunci voi ști dacă cheltuiesc un milion, două, cinci. Probabil că nu depășesc cinci”, a declarat John Ion Banu Muscel.

Întrebat cum va ajunge la alegători, politicianul a spus fără ezitare că și el folosește , și că nu ignoră nicio platformă prin care mesajul său poate ajunge la români. La final, a subliniat din nou că tot ce face se bazează pe voința poporului.

Invitatul la „Testul Puterii cu Denise Rifai”, emisiune marca Fanatik.ro, live de la ora 18:00 în fiecare marți, miercuri și joi, spune că nu vrea funcții doar de dragul funcțiilor, nu vrea să fie un administrator, ci un conducător cu susținere reală din partea cetățenilor. A mai explicat că dacă va reuși să aducă „vântul poporului sub aripile sale”, atunci va merge mai departe cu proiectele sale.

