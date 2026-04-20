Sport

„Nu sunt fericit!”. Ștefan Târnovanu își toarnă cenușă în cap după gafele din Farul – FCSB 2-3

Ștefan Târnovanu și-a asumat vinovăția după gafele făcute în Farul - FCSB 2-3. Portarul a greșit la ambele goluri înscrise de formația de la malul mării.
Iulian Stoica
20.04.2026 | 23:35
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Farul – FCSB, din etapa a 5-a din play-out, s-a terminat în favoarea oaspeților, scor 2-3. Ștefan Târnovanu a greșit la ambele goluri înscrise de „marinari”: în minutul 43, la o deviere nefericită în piciorul lui Radaslavescu, și în minutul 72, când a ieșit neinspirat la reușita lui Denis Alibec. La final, portarul s-a arătat extrem de supărat.

La scurt timp după fluierul final din Farul – FCSB, Ștefan Târnovanu și-a asumat greșelile de la golurile înscrise de adversari. Portarul susține că e nefericit pe plan personal, însă se bucură pentru victoria echipei. Întrebat despre o posibilă plecare a lui Mirel Rădoi, despre care FANATIK a scris în exclusivitate, Târnovanu a recunoscut că antrenorul nu le-a transmis nimic.

ADVERTISEMENT

„O primă repriză echilibrată, nu am fost prea inspirat la gol. Am greşit la golul al doilea, nu trebuia să ies sau poate trebuia să ies mai devreme. Îmi asum, e golul meu, pe plan personal nu sunt fericit, doar pentru echipă sunt fericit. Ne pregătim pentru barajul de Europa, am luat o opţiune.

Posibil, nu aş vrea să pun pe seama lipsei jocurilor golurile luate de mine, dar e important că echipa câştigă. Jucând clar e mai bine, ai repere, iar când joci totul e mai uşor. Din ce ştim, Mirel Rădoi a vorbit despre meci cu noi, iar despre faptul că va pleca nu ne-a spus nimic încă. Nu ştiu nimic, chiar nu ştiu”, a declarat Ştefan Târnovanu, potrivit Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali, critic la adresa lui Târnovanu

Gigi Becali a declarat că nu a avut emoții în partida cu Farul Constanța, considerând că golurile primite au fost consecința erorilor lui Ștefan Târnovanu. În stilul său caracteristic, omul de afaceri a glumit, afirmând că portarul ar fi greșit intenționat pentru a putea fi lăsat să plece în vară la o altă echipă.

ADVERTISEMENT
„Am câștigat meciul, nu am avut nicio emoție. Ce, ăla a fost gol? A zis Târnovanu să își bage mingea în poartă, poate a zis: ‘Poate mă lasă nea Gigi să plec, hai să mai bag una în poartă’. Lasă că e mai bine așa! Nu am avut nicio emoție!”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
U Cluj pregătește două mutări de senzație! După Nicolae Stanciu, un alt internațional...
iamsport.ro
U Cluj pregătește două mutări de senzație! După Nicolae Stanciu, un alt internațional român și-a dat acordul să joace pentru ardeleni
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!