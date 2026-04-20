„Nu sunt fericit!”. Ștefan Târnovanu își toarnă cenușă în cap după gafele din Farul – FCSB 2-3

ADVERTISEMENT

Farul – FCSB, din etapa a 5-a din play-out, s-a terminat în favoarea oaspeților, scor 2-3. Ștefan Târnovanu a greșit la ambele goluri înscrise de „marinari”: în minutul 43, la o deviere nefericită în piciorul lui Radaslavescu, și în minutul 72, când a ieșit neinspirat la reușita lui Denis Alibec. La final, portarul s-a arătat extrem de supărat.

La scurt timp după fluierul final din Farul – FCSB, Ștefan Târnovanu și-a asumat greșelile de la golurile înscrise de adversari. Portarul susține că e nefericit pe plan personal, însă se bucură pentru victoria echipei. Întrebat despre o posibilă , Târnovanu a recunoscut că antrenorul nu le-a transmis nimic.

ADVERTISEMENT

„O primă repriză echilibrată, nu am fost prea inspirat la gol. Am greşit la golul al doilea, nu trebuia să ies sau poate trebuia să ies mai devreme. Îmi asum, e golul meu, pe plan personal nu sunt fericit, doar pentru echipă sunt fericit. Ne pregătim pentru barajul de Europa, am luat o opţiune.

Posibil, nu aş vrea să pun pe seama lipsei jocurilor golurile luate de mine, dar e important că echipa câştigă. Jucând clar e mai bine, ai repere, iar când joci totul e mai uşor. Din ce ştim, Mirel Rădoi a vorbit despre meci cu noi, iar despre faptul că va pleca nu ne-a spus nimic încă. Nu ştiu nimic, chiar nu ştiu”, a declarat Ştefan Târnovanu, potrivit .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, critic la adresa lui Târnovanu

Gigi Becali a declarat că nu a avut emoții în partida cu Farul Constanța, considerând că golurile primite au fost consecința erorilor lui Ștefan Târnovanu. În stilul său caracteristic, omul de afaceri a glumit,

ADVERTISEMENT

„Am câștigat meciul, nu am avut nicio emoție. Ce, ăla a fost gol? A zis Târnovanu să își bage mingea în poartă, poate a zis: ‘Poate mă lasă nea Gigi să plec, hai să mai bag una în poartă’. Lasă că e mai bine așa! Nu am avut nicio emoție!”, a declarat Gigi Becali.