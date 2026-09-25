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, vineri, de la ora 21:45. „Tricolorii” au a doua şansă la Stockholm, în condiţiile în care nordicii au un lot mult mai bine cotat, iar în atac sunt cu starurile Isak şi Gyokeres.

Mihai Stoichiţă, înainte de Suedia – România. „Nu sunt bau-bau!”

Mihai Stoichiţă a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre acest meci, spunând că nu există teamă faţă de adversari. „Tricolorii” sunt încrezători într-un rezultat bun, în ciuda diferenţei de valoare a lotului:

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„Sunt o echipă foarte bună, dar nu imbatabilă. Avem şanse să reuşim o prestaţie foarte bună şi un rezultat foarte bun. Nu sunt nişte bau-bau. Chiar dacă vorbeşti de nişte jucători pe care îi vedem la televizor.

Sunt nişte atacanţi foarte buni, dar întrebaţi-l pe Vivi Răchită dacă i-a fost frică în momentul în care a jucat cu Dwight Yorke şi Stan Collimore, doi dintre cei mai în vogă atacanţi din Anglia la momentul respectiv? Nu i-a fost”, a spus Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce „tricolor” a remarcat Graham Potter: „Sunt bucuros să îl văd pe teren”

Graham Potter, selecţionerul Suediei, a dezvăluit înaintea meciuluic u România că e bucuros să îl vadă pe Tudor Băluţă în lot. Antrenorul rămâne cu picioarele pe pământ şi spune că favoritele există doar pe hârtie:

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„ . La Brighton a avut o perioadă groaznică din cauza accidentărilor. Eram îngrijorat în legătură cu cariera lui, dacă va mai putea juca, iar acum sunt foarte bucuros să văd că e bine.

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Am un mare respect pentru selecționerul Hagi, pentru prezența lui în fotbalul românesc. Favoritele sunt doar pe hârtie. Noi ne putem aduce aminte de preliminariile pentru Cupa Mondială, când hârtia spunea ceva, dar nu am reușit să o facem. Trebuie să rămânem modești, să ne concentrăm la ce avem de făcut”, a spus Graham Potter.